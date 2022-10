Verwaltungsvollzug vereinheitlichen

Ausländische Pflegekräfte schneller anerkennen: Landrat Eder und MdL Pschierer wenden sich an Politik

Von: Melanie Springer-Restle

Landrat Alex Eder und MdL Pschierer richten sich an die Politik, um Anerkennungsverfahren für ausländische Pflegekräfte zu erleichtern. © Panthermedia

Unterallgäu – Auf der jüngsten Kreistagssitzung kam erneut der Mangel an Pflegekräften zur Sprache. Es gäbe gut ausgebildetes Personal aus dem Ausland, für deren Anstellung die bürokratischen Hürden allerdings sehr hoch sind. Darauf hat Landrat Alex Eder nun reagiert und einen offenen Brief an Außenministerin Annalena Baerbock geschrieben.

Pflegekräften aus dem Ausland sollte es erleichtert werden, in Deutschland zu arbeiten. Auch deren Qualifikation sollte schnell und unkompliziert anerkannt werden. In den Augen des Unterallgäuer Landrats Alex Eder sind das wichtige Schritte zur Verbesserung der Personalsituation in der Pflege. Mit einem Schreiben wandte er sich nun an Außenministerin Annalena Baerbock.



Eder schilderte Beispiele, etwa von zwei kosovarischen Pflegefachkräften, die seit knapp zwei Jahren auf einen Termin für ein Arbeitsvisum bei der deutschen Botschaft in Pristina warten.



„Wir brauchen diese Arbeitskräfte dringend für unsere Pflegedienste, Pflegeheime und Krankenhäuser (…) aufgrund der mitunter schier endlosen Wartezeit bis zu einem Termin wird diese Chance aber aufs Spiel gesetzt und zumindest wertvolle Zeit verloren“, schreibt er.



Auch das angepriesene, so genannte „beschleunigte Fachkräfteverfahren“ sei in vielen Fällen kaum anwendbar, da die für den deutschen Arbeitsmarkt geforderte Qualifikation im Ausland beinahe unerreichbar sei. Eder bat Außenministerin Baerbock deshalb, sich diesem Thema anzunehmen und die deutschen Botschaften entsprechend auszustatten und zu organisieren.



„Gerade die Gruppe der Pflegeberufe hat in der Zeit zusätzlicher extremer Belastung in den vergangenen zwei Jahren Unfassbares geleistet und ist dringend auf Verstärkung angewiesen“, begründet Eder seine Anliegen.



Auch Franz Josef Pschierer (FDP) wandte sich jüngst an die Politik. In seiner Eigenschaft als Aufsichtsrat des Klinikverbundes Allgäu schrieb er einen Brief an seinen ehemaligen Parteikollegen, Gesundheitsminister Klaus Holetschek. Pschierer begrüßte die Anstrengungen des Gesundheitsministeriums zur Verbesserung der Lage, wie beispielsweise die Kampagne „Neue Pflege“.



„Dennoch bin ich der festen Überzeugung, dass wir in diesem Bereich zusätzlich eine qualifizierte Zuwanderung benötigen“, so Pschierer. Die Ausbildung von Pflegekräften im europäischen Ausland halte durchaus einen Vergleich mit unseren Standards stand. „Leider scheint die Anerkennungspraxis im Verwaltungsvollzug durch unsere sieben Bezirksregierungen zum Teil sehr unterschiedlich zu sein. Insbesondere die Regierung von Schwaben zeigt sich hier nach Aussagen der Geschäftsführung des Klinikverbundes Allgäu mit am restriktivsten“, so Pschierer weiter.

Verwaltungsvollzug vereinheitlichen

Daher Pschierers Appell an Holetschek: Der Gesundheitsminister solle für einen einheitlichen Verwaltungsvollzug sorgen. Pschierer verwies in seinem Schreiben auch auf Eders Brief an Baerbock, die um eine schnellere und unkompliziertere Anerkennung von ausländischen Qualifikationen gebeten wurde. „Ich würde mir wünschen, dass der Freistaat Bayern das Seinige dazu tut, um zumindest jetzt schon einen einheitlichen Verwaltungsvollzug innerhalb der sieben Regierungsbezirke zu gewährleisten“, so Pschierer am Ende seines Briefes.

