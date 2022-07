Ausstellung im Juli: „Der Heimat auf der Spur“ im Mindelheimer Salon

Von: Regine Glöckner

Karin Dressler (links), Projektleiterin von „Der Heimat auf der Spur“, freut sich mit Saskia Kastello bereits auf die Vernissage. © Glöckner

Mindelheim – Sie alle haben sich der Idee der unvoreingenommenen gesellschaftlichen Teilhabe verpflichtetet: Der geglückten Kooperation vierer engagierter Partner ist es zu verdanken, dass in den letzten beiden Jahren ein besonderes Projekt gewachsen ist. Dessen Ergebnis ist ab kommendem Dienstag, 5. Juli, ab 19 Uhr „im Rahmen“ (übrigens im doppelten Wortsinne) einer Ausstellungs-Vernissage zu sehen. Präsentiert werden im Mindelheimer Kunstvereinssalon dann gerahmte Fotografien unter dem Titel „Der Heimat auf der Spur“. Durch die fotografischen Kunstwerke wird folgende elementare Frage beantwortet: „Was ist und (vor allem) wie fühlt sich Heimat an?“

Die Idee dahinter: Mit einem exklusiven inklusiven Projekt wollte Karin Dressler, Malerin und Kunsttherapeutin in ihrem Atelier Sinneswerk, den Menschen aus der noch relativ neuen Wohnanlage des Dominikus-Ringeisen-Werkes ein künstlerisches Angebot machen. Diese wohnen nun – zwar mit Hilfsbedarf aber doch selbständig – in einer „neuen Heimat“.



Rasch gewann Dressler für ihre Idee Saskia Kastello, die Leiterin der Offenen Behindertenarbeit im Dominikus Ringeisen-Werk, sowie den Kunstvereinsvorsitzenden Klaus Ruttmann; und nicht zuletzt ins Boot samt einer finanziellen Förderung kam auf Initiative und Antragstellung durch das Behindertenhilfswerk auch die Aktion Mensch. Diese habe, wie Dressler anerkennend betont, „alles unterstützt und mitgemacht“, was im Verlaufe eines solch kreativen Projektes und angesichts der Corona-Beschränkungen und Verzögerungen unversehens aufkam.



Drei Motive in der Endauswahl

Bei der Auftaktveranstaltung für das Projekt wurden zunächst die Vorgaben und Ziele definiert: Fotografiert werden durfte alles, was Heimat sein kann oder für einen Jeden ganz persönlich bedeutet, mit Handy oder Kamera. Angelegt war das Projekt auf über ein Jahr und damit vier Jahreszeiten. Fünf Projekttreffen fanden fortan statt. Abschließend galt es für die Teilnehmer, fünf Motive einzureichen, von denen drei ausgewählt wurden. Altersbeschränkungen gab es keine, ebenso wenig wie Vorgaben was die inhaltlichen oder räumlichen Möglichkeiten, also die „Locations“ betraf, an und in denen geknipst oder die Fotos aufgenommen werden konnten – alles bewusst sehr offen also, aber ein hoher Anspruch an eine inhaltliche Qualität und Aussagekraft der Bildideen wurde formuliert. Und dann legten die neun „Hobbyfotoenthusiasten“ los: davon zu etwa gleichen Teilen Menschen mit und ohne Handicap, im Alter zwischen 20 und 70 Jahren.



Nach dem Treffen zur Sichtung der abgegebenen Bilder und damit auch zur Auswahl-Entscheidung für die Ausstellung im Salon ist Karin Dressler ein Stein der Erleichterung vom Herzen gefallen und eine Überzeugung gewachsen: Tolle Fotografien waren entstanden, viel Heiterkeit und Gelöstheit hatte sich im Verlauf und zum Ende des Projektes bei den Beteiligten eingestellt. Ein befreiendes und erleichterndes Gefühl von Gemeinsamkeit konnte erlebt und sogar ein Katalog konnte gedruckt werden. Die Projektfinanzierung war demnach aufgegangen und über all dem der Satz einer Mitwirkenden: „Heimat ist da, wo mein Herz ist“ – eine Aussage, die sich dann sogar noch in einem der während der Projekt-Abschluss-Sitzung gemalten Bilder wiederfand.



Wann die Ausstellung besichtigt werden kann

Was Heimat ist und sein kann, zeigt die Ausstellung der fotografischen Heimatimpressionen ab der Vernissage am kommenden Dienstag, 5. Juli, um 19 Uhr, im Salon des Kunstvereins in der Frundsbergstraße 2. Geöffnet bei freiem Eintritt ist dann jeweils dienstags und mittwochs von 17-19 Uhr und an den Sonntagen, 10. Juli und 7. August, von 14-16 Uhr bis Ende August. Die Exponate sind verkäuflich.