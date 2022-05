19. Unterallgäuer Gesundheitswoche: Das Gesundheits-Schaufenster öffnet wieder

Von: Marco Tobisch

Teilen

Vom 21. bis 29. Mai findet wieder die Unterallgäuer Gesundheitswoche statt. Tobias Klöck vom Landratsamt hat dem Wochen KURIER erklärt, worauf heuer der Fokus liegt. © Tobisch

Unterallgäu – Im ganzen Landkreis Unterallgäu stehen die letzten Mai-Tage wieder im Zeichen der Gesundheit. Einmal mehr unter dem Motto „(R)auszeit für Alle“ organisiert das Landratsamt vom 21. bis 29. Mai die Unterallgäuer Gesundheitswoche. Organisator Tobias Klöck erklärt, warum das Motto aktueller denn je ist.

Raus aus dem Alltagstrott, einfach mal die Seele baumeln lassen und herausfinden, wie Körper und Geist optimal gestärkt werden können – das ermöglicht auch die 19. Auflage der Unterallgäuer Gesundheitswoche, die heuer wieder mit über 200 Veranstaltungen im gesamten Kreisgebiet aufwartet.



Dabei habe sich der Steuerkreis der Gesundheitswoche im Landratsamt bewusst dazu entschieden, das Motto der „­(R)auszeit“ so zu belassen, erklärt Tobias Klöck. „Corona hat bei sehr vielen Menschen auf die Psyche geschlagen. Deshalb ist auch diesmal bei der Gesundheitswoche vieles dabei, was der Seele guttut“, erklärt Klöck. Konkret nennt der Fachmann aus dem Landratsamt unter anderem Yoga, Qi Gong und diverse Meditationen – aber auch eine Märchenstunde, bei der ganz besonders Erwachsene auf ihre Kosten kommen sollen: „Märchen können beruhigend auf den Geist wirken“, so Klöck.

Neues testen ohne großen Zeitaufwand

Ob das tatsächlich so ist? Die Neugier, Neues auszuprobieren und für sich selbst gesundheitsfördernde Angebote zu entdecken, sieht Klöck als einen der größten Chancen in der Gesundheitswoche. „Auch viele Unterallgäuer haben während Corona gesehen: Hey, jetzt habe ich Zeit, neues auszuprobieren. Zeit ist bekanntlich begrenzt und inzwischen ein sehr wertvolles Gut geworden“, weiß Klöck. Umso praktischer sei es, dass man in den nächsten Tagen ohne großen Aufwand in unterschiedliche Gesundheitsangebote hineinschnuppern könne.



Auch lokale Vereine hat das Landratsamt dabei mit ins Boot geholt. Für sie sei die Gesundheitswoche eine Art „Schaufenster“, betont Tobias Klöck. Sie könnten ihre ganze Bandbreite an Angeboten präsentieren und dabei auch zeigen, dass der Verein noch mehr zu bieten habe als eine Fußball- und Tennis­abteilung, sagt Klöck.



So zählen zu den über 200 Veranstaltungen Fachvorträge, Meditationsveranstaltungen, Workshops und Seminare. Angeboten werden die Veranstaltungen im ganzen Landkreis. Zum Beispiel können sich die Teilnehmer über gesunde Ernährung und Gewürze informieren, gemeinsam Fahrrad fahren oder wandern. Sie können die Ruhe bei einem Orgelkonzert genießen oder sogenannte Stress­resilienz erlernen. So dürfte für jeden etwas geboten sein – auch für Menschen mit körperlichen Einschränkungen, betont man im Landratsamt.



Eine besondere Rolle spielt wie immer Pfarrer Sebastian Kneipp, der im vergangenen Jahr seinen 200. Geburtstag gefeiert hätte. Die fünf Säulen der Kneipp‘schen Lehre – Wasser, Bewegung, Ernährung, Heilpflanzen und Balance – sollen während der Gesundheitswoche in vielen Veranstaltungen aktiv erlebbar ­werden.



Schon bei der ersten Unterallgäuer Gesundheitswoche im Jahr 2003 lag der Schwerpunkt auf dem bekannten Wasserdoktor. Die Gesundheitswoche wurde damals mithilfe des Bayerischen Landwirtschaftsministeriums und mit Geldern aus dem europäischen Förderprogramm Leader plus ins Leben ­gerufen. Ziel war es von Anfang an, durch die Themenwoche ein Bewusstsein für die Kneipp’sche Lehre zu schaffen und diese der breiten Bevölkerung zu vermitteln. Bereits zuvor war die ­Marke „Kneippland Unterallgäu“ ­gegründet worden, die es bis heute auch in Form des Vereins „Lokale Aktionsgruppe ­Kneippland Unterallgäu® e.V.“ gibt.



Inzwischen hat sich die Gesundheitswoche übrigens zu einem echten Erfolgsmodell gemausert. Denn wie der Organisator verrät, habe zuletzt auch der Landkreis Oberallgäu in Mindelheim angeklopft und sich erkundigt, ob und wie man die Gesundheitswoche auch in den Nachbarlandkreis „exportieren“ könne. „Wir sind da offen und geben gerne Einblick“, sagt Klöck.



Auch Landrat Alex Eder freut sich auf die Gesundheitswoche und motiviert zur zahlreichen Teilnahme: „Zweifelsohne kann nämlich jeder etwas für seine Gesundheit tun und sich damit selbst ein wertvolles Geschenk machen“, sagt der Landrat. „Ganz egal, ob Sie sich gesünder ernähren, mehr bewegen oder stressfreier leben wollen: Sie finden garantiert etwas, das für Sie passt.“



Positiv empfindet Eder auch, dass die Angebote nun wieder in Präsenz stattfinden könnten. Zur Erinnerung: Im letzten Jahr wurden, sofern es ging, die Angebote der Gesundheitswoche überwiegend ins Internet verlagert. Vorträge fanden per Video statt. „Viele mussten sich umstellen. Davon profitieren wir jetzt, denn nun tun wir uns leichter“, erklärt Tobias Klöck – denn auch heuer gibt es wieder Online-Vorträge. Nichtsdestotrotz sei man aber froh, sich auch wieder „live“ zu treffen. Das bestätigt auch Landrat Eder: „Gerade die ­persönlichen Kontakte gehören zu unserem sozialen Leben und sind zwingend notwendig für unser seelisches Wohlbefinden.“

Los geht´s in der Kneippstadt

Die Auftaktveranstaltung findet am Samstag, 21. Mai, in Bad Wörishofen statt. Beginn ist um 9 Uhr mit der offiziellen Eröffnung am Musikpavillon. Dann folgen bereits erste Programmpunkte: ein Vortrag zur „Stressresilienz“, Waldbaden, eine Führung über den „Weg der Sinne“, ein Workshop zu Aromatherapie sowie abends ab 19.30 Uhr das Jahreskonzert der Stadtkapelle Bad Wörishofen im Kursaal. Die Details sowie alle weiteren Programmangebote sind im Internet unter www.ua-gesundheitswoche.de zu finden.

Bei Fragen gibt die Tourismus­abteilung am Landratsamt Auskunft unter Tel. 08261/995-375 oder per E-Mail an tourismus@lra.unterallgaeu.de.

Marco Tobisch