Wilhelm: „Mit Reiseabfällen hat das wenig zu tun“

Allgäu: „Unglaublich, was an Rastplätzen alles abgelagert wird“

Von: Marco Tobisch

Die Parkplätze Wertachtal schneiden in der Bewertung des ACE „sehr gut“ ab – im Gegensatz zu anderen Rastanlagen im Allgäu, insbesondere an der A7, wo die Prüfer Verbesserungsbedarf sehen. © Tobisch

Unterallgäu – Die starke Bewertung für die beiden Rastplätze im östlichen Landkreis Unterallgäu hat sich beim zweiten Check bestätigt. Erneut hat der ACE Auto Club Europa 19 unbewirtschaftete Autobahn-Rastplätze im Allgäu unter die Lupe genommen und dabei auch Mängel aufgedeckt. Die Parkplätze Kammlachtal und Wertachtal schneiden jeweils „sehr gut“ ab.

Ein ganzes Wochenende lang war der Kreisvorstand Allgäu des ACE Auto Club Europa auf den Autobahnen im Allgäu unterwegs. Beim zweiten Teil des Rastplatzchecks im Rahmen der Clubinitiative „Deutschland, Deine Rastplätze“ wurden erneut 19 unbewirtschaftete Rastplätze an der A7 und an der A96 geprüft. Ein erster Test hatte bereits im Juni stattgefunden.

Das Ergebnis diesmal: Die acht Anlagen mit WC konnten nach zwei Checks insgesamt mit „sehr gut“ bewertet werden, am besten schnitt allgäuweit der Rastplatz „Kammlachtal-Nord“ mit 14 von 17 möglichen Punkten ab.

Sieben Anlagen ohne WC schnitten in der Gesamtschau mit „gut“ ab. Am besten wurde hier der Rastplatz „Buxheimer Wald“ mit sieben von zwölf möglichen Punkten bewertet.



Gänzlich durchgefallen sind die restlichen vier Anlagen ohne WC: „Seebach“ (Dietmannsried), „Vorwald-Ost“ (Durach), „Vorwald-West“ und „Brühl-Ost“ (Kirchdorf) konnten auch im zweiten Test keinen Boden mehr gut machen. Die schlechteste Bewertung erhielt dabei „Seebach“ mit nur 2,5 von zwölf möglichen Punkten. „Eigentlich kann man hier nur positiv erwähnen, dass es genug Mülleimer gibt“, sagt ACE-Kreisvorsitzender Thomas Wilhelm. Das war´s dann aber auch schon mit positiven Eindrücken: Es gibt keine Behindertenparkplätze und keine Beleuchtung, keine Sitzmöglichkeiten und keinen Lärmschutz. Und beim zweiten Check war auf dem Rastplatz auch noch einiges an Müll verstreut. „Drei Punkte beim ersten Check, zwei beim zweiten – das bedeutet ,durchgefallen‘. Ich kann niemandem mit gutem Gewissen raten, am Rastplatz ,Seebach‘ an der A7 eine Rast einzulegen“, so die Regionalbeauftrage im Club-Service, Ursula Hildebrand, die die Checks begleitet hat. „Weder Familien noch ältere Menschen finden hier optimale Bedingungen vor – und als Frau würde ich den Rastplatz im Dunklen niemals ansteuern“, rät Hildebrand.

Wilhelm: „Mit Reiseabfällen hat das wenig zu tun“

Ebenfalls durchgefallen ist der Rastplatz „Brühl-Ost“ an der A7. Hier quollen einige Mülltonnen über – und ein kurioses Fundstück wurde dokumentiert. Neben einer vollen Mülltonne stand ein Koffer, der hier kurzerhand entsorgt wurde. „Es ist unglaublich, was an den Rastplätzen alles abgelagert wird – Hausmüll und Reste von Renovierungsarbeiten wurden schon entdeckt. Ein Koffer allerdings ist neu“, staunt Wilhelm. „Mit Reiseabfällen hat vieles, das in den Tonnen oder auch verteilt auf dem Gelände liegt, wenig zu tun.“



In Sachen Sauberkeit gibt es also einiges zu tun – das meiste könnten die Reisenden selbst dazu beisteuern, appelliert der ACE in der Pressemitteilung. Aber auch beim Thema Barrierefreiheit gibt es aus Sicht der Experten großen Nachholbedarf: Am Rastplatz „Rottachtal-West“ gibt es zum Beispiel eine Notrufsäule, die für Menschen mit einer Mobilitätseinschränkung kaum erreichbar ist. Ein schmaler Weg führt in Richtung Säule, an dessen Ende trifft der Hilfesuchende auf Stufen, die dann zur Notruf­säule führen. „Für Menschen mit einer Gehbehinderung oder gar im Rollstuhl ist diese Säule quasi unerreichbar. Sie sind auf Hilfe angewiesen, um Hilfe zu holen“, bemängelt Wilhelm.



Im Unterallgäu sieht es im Vergleich übrigens „sehr gut“ aus – mit dieser Bewertung schneiden nämlich sowohl die beiden Kammlachtal- als auch die beiden Wertachtal-Parkplätze ab. Spitzenreiter ist der Halt in Kammlachtal, der 14 (Nord) bzw. 13,5 Punkte (Süd) in der Betrachtung der ACE-Prüfer erreicht. Sowohl im Bereich Sauberkeit als auch in der Ausstattung (Sitzmöglichkeiten, Grünflächen, Lärmschutz) erzielen die Parkplätze nahezu die volle Punktzahl – nur ein Lärmschutz fehlt. Auch die Toiletten und die Verkehrssicherheit werden sehr positiv bewertet. Potenzial, um noch besser zu werden, gäbe es unter anderem durch das Schaffen einer Wickelmöglichkeit oder eines Spielplatzes sowie durch die Installation von E-Ladesäulen. Genau diese Verbesserungsmöglichkeiten sehen die Prüfer auch an den Parkplätzen Wertachtal, die mit 13 (Nord) und 13,5 Punkten (Süd) abgeschnitten haben.



In der Allgäu-Gesamtschau kommt der ACE zum Fazit, „dass es wirklich gute Rastplätze gibt, auf denen man eine Pause machen kann. Es gibt aber auch Anlagen, die man eher meiden sollte“, so Wilhelm. „Es ist ja geplant, dass neue Rastplätze gebaut werden. Wir halten es als ACE für sinnvoll, über kurz oder lang die vielen Rastplätze ohne WC aufzulassen und stattdessen Rastplätze mit getrennten Parkbereichen für Lkw und Pkw, WC-Gebäude und anständiger Beleuchtung zu bauen“, so Hildebrand. Dann sei auch Platz für Behindertenparkplätze und eine anständige Beleuchtung.



Im Herbst wird der ACE die Clubinitiative „Deutschland, Deine Rastplätze“ bundesweit auswerten und die Ergebnisse vorstellen.

