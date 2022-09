Mindelheim: Autoparkplätze in der Maximilianstraße könnten am Samstag knapp werden

Von: Marco Tobisch

Teilen

Der Bund Naturschutz hat für morgigen Samstag eine Parkplatzaktion in der Mindelheimer Altstadt geplant. © Tobisch

Mindelheim - Der VVM Verkehrsverbund Mittelschwaben hat den morgigen Samstag, 24. September, zum „autofreien Tag“ in der Region erklärt. Ziel ist es, auf das eigene Angebot aufmerksam zu machen und Menschen dazu zu animieren, den öffentlichen Nahverkehr zu nutzen. Der Bund Naturschutz hat in diesem Zuge dazu aufgerufen, Einkäufe in der Mindelheimer Altstadt mit dem Fahrrad zu tätigen. Die Parkplatzaktion des BN birgt aber auch reichlich Konfliktpotenzial zwischen Auto- und Radfahrern.

Die Aktion der Mindelheimer BN-Ortsgruppe sieht folgendermaßen aus: „Wer am kommenden Samstag, 24. September, zwischen 8 und 13 Uhr mit dem Fahrrad in die Mindelheimer Altstadt kommt, parkt bequem auch auf vorhandenen Parkplätzen. Die Kosten für das Parkticket übernimmt der BN.“ Das teilte der Bund Naturschutz diese Woche mit.

Das heißt: Autoparkplätze in der Maximilianstraße könnten morgen Vormittag knapp werden. Gut vorstellbar, dass verärgerte Autofahrer aufkreuzen, denen Radler den Parkplatz vor der Nase weggeschnappt haben - und das, obwohl Parkplätze in der Altstadt zu Spitzenzeiten ohnehin schon knapp sind, wie die jüngste Parkraumerhebung in der Altstadt zeigte. Rechtlich sei man aber auf der sicheren Seite, betont der BN: „Radfahrende sind nach der StVO gleichberechtigte Verkehrsteilnehmer*innen: Ihnen stehen die für PKW dimensionierten Parkplätze gleichermaßen zu, sofern platzsparend geparkt wird.“

Die BN-Ortsgruppe will damit eigenen Angaben zufolge zeigen, dass eine Verkehrswende dringend notwendig sei und sie auch von Kleinstadtbürgen gewünscht werde. Gleichzeitig wolle man deutlich machen, dass mehr Menschen in die Altstadt kommen, wenn mehr Platz fürs Rad geschaffen würde.

Auch die Stadt Mindelheim ist übrigens am Aktionstag des VVM beteiligt. Unter anderem gibt es einen kostenlosen Bus-Shuttle zur Mindelburg, kostenlose Stadtführungen und Gratis-Eintritt in mehrere Museen. Mehr dazu lesen Sie hier.