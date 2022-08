Autorin Veronika Vinatzer hat ihr drittes Buch veröffentlicht und das Genre gewechselt

Akkord-Schreiberin aus Amberg schreibt historischen Roman

Amberg – So mancher Autor schreibt mehrere Jahre an einem Werk; Veronika Vinatzer aus Amberg hat innerhalb von zwei Jahren gleich drei Bücher geschrieben. Das dritte steht nun kurz vor der Veröffentlichung. Der Wochen KURIER hat sich mit ihr über ihren neuen Roman unterhalte

Frau Vinatzer, Sie sind Mutter, haben einen Vollzeitjob und schreiben so ganz nebenbei mal drei Bücher in zwei Jahren. Wie viele Stunden pro Woche widmen Sie der Schreiberei?

Vinatzer: Ich schreibe täglich für sechs bis acht Stunden. Sobald die Kinder im Bett sind, sitze ich am Schreibtisch. Ich brauche zum Glück nicht viel Schlaf und komme mit vier bis fünf Stunden Schlaf aus.

Und wie lange dauert es dann, bis der Rohentwurf eines Buches fertig ist?

Vinatzer: Für die Story selbst brauche ich zwischen zwei Wochen und zwei Monaten. Dann überarbeite ich das Werk einmal, bevor es ins Lektorat geht.

Wenn Sie zu schreiben anfangen, steht der Plot (Handlungsstrang) zu diesem Zeitpunkt schon fest?

Vinatzer: Meistens nicht. Normalerweise erscheint mir ganz unvermittelt eine Person, die dann zu meinem Protagonisten wird. Ich spüre, dass mir diese Person etwas erzählen möchte. Dann fange ich zum Schreiben an. Alles spielt sich wie in einem Kinofilm vor meinem inneren Auge ab und ich muss nur noch alles aufschreiben.

Brauchen Sie kein Schema, an dem Sie sich orientieren? Jedes Genre hat seine Regeln und folgt meistens auch einem klaren Plot-Muster wie zum Beispiel dem der Heldenreise.

Vinatzer: Da bin ich nicht der Typ dazu. Ich bin maximal freiheitsliebend. Meine Geschichte in irgendeine Schablone zu pressen, würde alles zunichtemachen.

Wie wird Ihr neues Buch heißen und in welches Genre fällt es?

Vinatzer: Der Titel lautet „Serafina und die Prophezeiung der Sinti“. Vom Genre handelt es sich um einen historischen Roman.

Moment mal, die ersten Bücher, die Sie veröffentlichten, waren Thril­ler. Wie kommt es dazu, dass Sie nun davon abweichen?

Vinatzer (lacht): Tja, daran ist eine Wette schuld. Eine gute Freundin und Probeleserin von mir hat sich mal darüber echauffiert, dass ich in meinen Büchern immer alles zerstöre und für krasse Wendungen sorge. „Du kannst es nicht lassen und bist nicht in der Lage, mal was Schönes und Romantisches zu schreiben!“, unterstellte sie mir. Ich wettete dagegen. Und mein neues Buch ist durchaus romantisch.



Erzählen Sie unseren Lesern kurz, worum es geht.

Vinatzer: Das Buch spielt zur Zeit der Sissi-Zeit in Bayern, also um 1850. Serafina, die Tochter eines Grafen, wird privilegiert geboren und soll einen Fürstensohn heiraten, um den Aufstieg der Familie zu sichern. Doch sie durchkreuzt die Pläne ihres Vaters, als sie einen Jungen des Sinti-Clans vor dem Ertrinken rettet. Das gefiel weder dem Vater noch Emanuel, ihrem verlobten Fürstensohn. Als Serafina sich schützend vor den Sinti-Jungen stellt, löst Emanuel die Verlobung. Der Vater hat noch einen italienischen Adeligen in petto, den Serafina stattdessen ehelichen soll. Daraufhin büxst sie aus und gelangt unverhofft zu dem Lager der Sinti, wo sie eine Nacht bleiben durfte, bevor man sie wieder nach Hause brachte. Dort sah sie, wie all das gelebt wurde, was sie schon immer in ihrem Herzen getragen hatte: Musik, Heiterkeit, Freiheit. Najuk der Junge, dem sie das Leben gerettet hatte, zog sie in ihren Bann und eine alte Sinteza legte ihr die Karten und offenbarte ihr eine Prophezeiung, mit der sie zunächst nichts anfangen konnte. Zurück am Hof kam der Tag, an dem sie ihren Zukünftigen ehelichen sollte. Als sie ihn am Tag der Hochzeit zum ersten Mal sah, schlägt sie die mahnenden Worte der Prophezeiung in den Wind. Und mehr verrate ich nicht.

Was mögen Sie selbst an dem Roman?

Vinatzer: Dass ich eine Figur erschaffen habe, deren Charme sogar ich erliege. Aber dabei handelt es sich nicht um die Protagonistin. Im Grunde sind es zwei Nebenfiguren, die ich abgöttisch liebe. Und was mir auch gefällt ist, dass ich es scheinbar trotzdem geschafft habe, eine überraschende Wendung einzubauen, ohne jemanden sterben zu lassen. Selbst meine Lektorin schickte mir, nachdem sie die besagte Stelle gelesen hatte, eine Whatsapp-Nachricht und meinte: „Ich zittere immer noch.“ Und was ich am tollsten finde, ist das Cover.

Was ist an dem Cover besonders?

Vinatzer: Für das Cover gab es diesmal ein professionelles Shooting. Ich bin mit der Schauspielerin Tamara Roming befreundet und konnte sie als Modell gewinnen. Doch nicht nur das: Roming konnte auch eine Profifotografin und eine Visagistin von dem Projekt überzeugen. Alle waren von der Geschichte begeistert. Und jetzt kommt der Knaller: Eine polnische Designerin, die historische Gewänder für Film und Fernsehen fertigt, hat genau das Kleid genäht, das meine Protagonistin am Tag ihrer Hochzeit trägt.

Kostet das alles nicht eine Menge Geld?

Vinatzer (lacht wieder): Nein, als die Mädels von meinem Buch und dem Wunsch nach dem Shooting erfahren haben, erklärten sie das Buchcover kurzerhand zu ihrem Projekt und hängten sich voll rein. Das ist das erste Mal, dass mir meine Beziehungen etwas gebracht haben.

Und wann darf die Öffentlichkeit das besagte Cover sehen?

Vintazer: Es wird am 18. August um 18 Uhr auf allen sozialen Medien enthüllt. Bei Instagram unter @Marie_louis.autorin. Bei Facebook unter meinem bisherigen Pseudonym Arya Andersson.

Vielen Dank für das Gespräch und die Einblicke in Ihre Arbeit.

„Die Prophezeiung der Sinti“ erscheint unter Vinatzers Synonym Marie Louis voraussichtlich Mitte September beim Telescope Verlag und kann auch hier im örtlichen Buchhandel erworben werden.