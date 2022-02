Ortsumfahrung Hausen: Verkehrsentlastung rückt näher

Von: Marco Tobisch

Teilen

Der Durchgangsverkehr in Hausen (Gemeinde Salgen) hat in den letzten Jahren stark zugenommen. ­Abhilfe soll eine Ortsumfahrung schaffen. © wk

Hausen – Der nächste Schritt für die Ortsumfahrung Hausen (Gemeinde Salgen) ist geschafft. Wie die Regierung von Schwaben zuletzt in einer Pressemitteilung bekanntgab, habe man inzwischen das Planfeststellungsverfahren eingeleitet. Das heißt konkret: Ab heutigem Freitag, 24. Februar, liegen die Planunterlagen für die Ortsumfahrung einen Monat lang in der VG Pfaffenhausen zur Einsicht aus. Betroffene können dann ihre Bedenken zur neuen Straße vorbringen.

Viele Hausener können es kaum erwarten, bis die Umgehung endlich kommt, denn der Durchgangsverkehr hat in den letzten Jahren stark zugenommen. Bei der letzten amtlichen Verkehrszählung 2015 wurden an einem Tag 9.000 Fahrzeuge gezählt, darunter rund 1.000 Lastwagen. „Seit dieser Zeit hat der Verkehr weiter deutlich zugenommen und diese Zahlen reichen bei weitem nicht mehr aus“, erklärte Salgens Bürgermeister ­Roland Hämmerle.



Im Sommer 2020 hatte die Regierung von Schwaben den Vorentwurf für die rund 1,9 Kilometer lange Umgehungsstrecke westlich von Hausen genehmigt, nun folgt mit dem Planfeststellungsverfahren (siehe Infokasten rechts) der nächste Verfahrensschritt.



Wo die Hausener Umfahrung verlaufen soll

Die Pläne, die ab morgigem Freitag in der VG Pfaffenhausen ausgelegt werden, sehen laut der Regierung von Schwaben Folgendes vor: Der neue Trassenverlauf beginnt im Süden von Hausen, etwa auf Höhe der Fischzuchtanlage und verläuft von dort in nordwestlicher Richtung. Nördlich von Hausen, schließt die Trasse im Bereich des Kreisverkehrs, der im Zuge der Nordumfahrung Hausen (St 2026) gebaut wurde, wieder an die B16 an.



Geplant sind im Rahmen der Baumaßnahme außerdem vier Brückenbauwerke zur Überführung der Ortsumfahrung über die Östliche Mindel, die Bahnlinie Günzburg-Mindelheim, die Heinzenhofer Straße und den Schaucherbach. An die neue Straßenführung angepasst werden müssen laut der Regierung von Schwaben außerdem öffentliche Feld- und Waldwege sowie der Verlauf des Mindel­tal-Radwegs in diesem Bereich. Und um den Eingriff in Natur und Landschaft auszugleichen, seien Kompensationsmaßnahmen vorgesehen, die vollständig auf Flächen der Gemarkung Hausen realisiert werden sollen, heißt es in der Pressemitteilung weiter.



Als ersten Verfahrensschritt hat die Regierung von Schwaben nun veranlasst, dass die Planunterlagen von Freitag, 25. Februar, bis einschließlich Donnerstag, 24. März, in der Verwaltungsgemeinschaft Pfaffenhausen zur Einsicht ausgelegt werden. Auch im Internet unter www.regierung.schwaben.bayern.de unter „Service – Planfeststellung – Aktuelle laufende Planfeststellungsverfahren“ werden die Unterlagen ab morgigem Freitag zu finden sein. Weiter heißt es in der Pressemitteilung zum Prozedere: „Parallel zur öffentlichen Auslegung erhalten Behörden und Träger öffentlicher Belange Gelegenheit zur Stellungnahme. Betroffene haben bis einschließlich 7. April 2022 Zeit, Einwendungen zu erheben. Rechtzeitig erhobene Einwendungen und Stellungnahmen werden in einem Erörterungstermin behandelt. Dieser wird gesondert bekannt gegeben.“



Schon über ein halbes Jahrhundert im Gespräch

Wie bedeutsam dieser Verfahrensschritt nun ist, zeigt ein Blick auf die Historie, denn Thema ist die geplante Umgehungsstraße für Hausen bereits seit den 50er Jahren des letzten Jahrhunderts. Schon damals beschäftigte sich der Kreistag des Landkreises – seinerzeit noch des Landkreises Mindelheim – mit einer Umfahrungsstrecke.



Bewegung in die Sache kam unter anderem durch einen Orts­termin in Hausen im Juni 2015: Franz Josef Pschierer hatte während seiner Zeit als Staatssekretär die damalige Parlamentarische Staatssekretärin im Bundesverkehrsministerium, Dorothee Bär, sowie den Bundestagsabgeordneten Ulrich Lange, seinerzeit verkehrs­politischer Sprecher der Unionsfraktion, zu einer Verkehrsbegehung nach Hausen eingeladen. So bekamen zwei der maßgeblichen Akteure, wenn es um die Aufnahme von Verkehrsprojekten in den Bundesverkehrswegeplan geht, einen persönlichen Eindruck von der Situation in der Unterallgäuer Gemeinde. „An diesem Tag ist der entscheidende Durchbruch gelungen“, meinte Pschierer rückblickend.



Dass die Umfahrung ein „lang gehegter Wunsch der Einwohner von Hausen“ ist, wie Pschierer schon im Zuge des genehmigten Vorentwurfs sagte, bestätigte auch Salgens Bürgermeister Roland Hämmerle: „Die Ortsumfahrung Hausen ist ein großer Wunsch der Gemeinde Salgen.“ Schon während seiner Zeit im Gemeinderat ab 2008 sei die Ortsumfahrung immer wieder Thema gewesen, so Hämmerle; und auch sein Amtsvorgänger Hans Egger habe sich intensiv für das Projekt eingesetzt. Für die Gemeinde sei die Umleitungsstrecke ein echter „Herzenswunsch“.

wk/mt