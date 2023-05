Zeugen gesucht: Lkw-Fahrer verursacht beim Überholen einen Unfall und flüchtet

Insgesamt entstand an beiden Fahrzeugen ein Schaden in Höhe von etwa 30.000 Euro. © Thorsten Bringezu

Mindelheim - Am Mittwochnachmittag, 24. Mai, war gegen 16 Uhr ein 46-jähriger Mann mit seinem Sattelzug auf der BAB A96 in Richtung München unterwegs.

Auf Höhe Mindelheim wurde er von einem anderen Sattelzug mit hellem Planenaufbau und ausländischer Zulassung überholt. Dieser war noch nicht ganz vorbeigefahren, als er plötzlich wieder nach rechts einscherte. Dadurch musste der 46-Jährige stark abbremsen, um einen Zusammenstoß zu verhindern.

Ein auf dem rechten Fahrstreifen dahinterfahrender 31-Jähriger konnte jedoch nicht mehr rechtzeitig reagieren und fuhr dem Sattelzug des 46-Jährigen mit seinem Kleintransporter auf. Der den Unfall verursachende ausländische Sattelzug fuhr einfach weiter. Der 31-jährige Fahrer des Kleintransporters wurde vorsorglich mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht, blieb aber, wie der 46-jährige Lkw-Fahrer, vermutlich unverletzt.

Der Kleintransporter musste von einem Abschleppdienst geborgen werden. Insgesamt entstand an beiden Fahrzeugen ein Schaden in Höhe von etwa 30.000 Euro. Die Feuerwehr Mindelheim kümmerte sich um die Absicherung der Unfallstelle. Gegen den unbekannten Unfallverursacher wurden strafrechtliche Ermittlungen wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort eingeleitet. Zeugen, die Angaben zu dem ausländischen Sattelzug mit hellem Planenaufbau oder zu dem Unfallhergang machen können, werden gebeten, sich mit der Autobahnpolizei Memmingen unter Tel. 08331/100-311 in Verbindung zu setzen.