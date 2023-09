Bad Wörishofen: Antrag kommt nach drei Jahren endlich in den Stadtrat

Von: Oliver Sommer

Teilen

Die morgige Stadtratssitzung in Bad Wörishofen dürfte aufgrund der schwelenden Konflikte um Bürgermeister Stefan Welzel interessant werden. © Sommer

Bad Wörishofen - Nach drei Jahren des Wartens soll diese Woche im Stadtrat Bad Wörishofens endlich über einen Antrag der Freien Wähler diskutiert werden. Es geht um die Veröffentlichung von Beschlüssen, die in nicht öffentlichen Sitzungen behandelt wurden. Den Antrag dazu hatten der frühere Bürgermeister Paul Gruschka (FW) und seine Fraktion im November 2020 gestellt und waren seitdem vom amtierenden Bürgermeister „ignoriert“ worden. „Auch meine Beschwerde bezüglich der Akteneinsicht in die Haushaltsgenehmigung war erfolgreich“, schreibt Paul Gruschka in einer Verlautbarung an die Presse.

Hintergrund: Sitzungen des Kommunalparlaments, also Stadt- oder Gemeinderatssitzungen, gliedern sich in der Regel in einen öffentlichen und einen nicht öffentlichen Teil, bei dem weder Bürger noch Presse anwesend sein dürfen. In den Geschäftsordnungen der Kommunen ist festgelegt, dass nicht öffentlich über Angelegenheiten beraten wird, bei denen auf das Wohl der Allgemeinheit oder auf berechtigte Ansprüche einzelner Rücksicht genommen werden muss. Das können Personalangelegenheiten sein, wie jüngst in Bad Wörishofen, oder Finanzangelegenheiten, Grundstücksgeschäfte oder Auftragsvergaben, zum Beispiel für kommunale Bauvorhaben. Allerdings bestimmt § 53 Abs. 3 der Geschäftsordnung, dass „die in nicht öffentlicher Sitzung gefassten Beschlüsse der Öffentlichkeit bekannt zu geben sind, sobald die Gründe für die Geheimhaltung weggefallen sind“.

In anderen Kommunen ist es durchaus üblich, dass der Sitzungsleiter zu Beginn der Gemeinderatssitzung die Öffentlichkeit und die Presse über intern gefasste Beschlüsse bzw. Zuschläge an Firmen etc. informiert. Bereits zu Beginn seiner Amtszeit hatte Stefan Welzel mit dieser Tradition gebrochen, weshalb sich Paul Gruschka veranlasst sah, im November 2020, gut ein halbes Jahr nach Amtsantritt, den Antrag zur Geschäftsordnung zu stellen und auf die Bekanntgabe der Beschlüsse zu drängen.

Wie Paul Gruschka nun in einem Brief an die Presse schreibt, hätte Stefan Welzel gemäß der Geschäftsordnung (Paragraf 23 I Satz 3) den Antrag innerhalb von drei Monaten auf die Tagesordnung setzen müssen. „Vielfache Anfragen meinerseits in den vergangenen Jahren wurden vom Ersten Bürgermeister ignoriert. Das durfte nicht länger hingenommen werden“, sagt Gruschka weiter. Er habe daraufhin den ehemaligen bayerischen Wirtschaftsminister und Abgeordneten des Bayerischen Landtages, Franz Josef Pschierer (FDP) in einem Schreiben um Hilfe gebeten bei der Veröffentlichung der nicht öffentlichen Beschlüsse. „Und auch wegen meiner nicht beantworteten Anfragen und der mir verwehrten Akteneinsicht in die Haushaltsgenehmigungen“.

Damit spricht Gruschka ein heikles Thema der Kneippstadt an. Alljährlich diskutiert der Stadtrat über den Haushalt der Stadt, wie aktuell auch der Deutsche Bundestag, um Einsparmöglichkeiten auszuloten und um die Investitionen zu diskutieren. Anschließend muss der Haushaltsentwurf im Landratsamt und der Rechtsaufsicht vorgelegt und von dieser genehmigt werden. Dabei macht man seitens der übergeordneten Behörde Anmerkungen zu den Zahlen und verweist beispielsweise, wie im Falle von Bad Wörishofen, auf Möglichkeiten, Mehreinnahmen zu generieren oder zeigt Einsparpotenziale auf. Zwar hatte Stefan Welzel regelmäßig das Schreiben des Landratsamtes verlesen, war aber nicht auf die Details oder Anmerkungen im Schreiben selbst eingegangen.

In einem Brief des Landratsamtes als Antwort auf das Ersuchen Gruschkas bzw. Pschierers verweist man dort auf die allgemeine Akteneinsicht, betont aber, dass die Haushaltsgenehmigung des Vorjahres mit den entsprechenden Auflagen durchaus als entscheidungserheblich in Bezug auf eine Entscheidung über den aktuellen Haushaltsplan gesehen werden könne. In anderen Worten: In der Rechtsaufsicht geht man davon aus, dass beispielsweise gemachte Vorschläge für Einsparpotenziale den Stadträten bekannt sein sollten, wenn es um die Entscheidung für den neuen Haushaltsentwurf des laufenden Jahres geht. So heißt es, „das Genehmigungsschreiben des Landratsamtes enthält Hinweise zur Haushaltslage, die als Grundlage für die Haushaltsplanung 2023 und weitere Jahre dienen sollten“. Diese Hinweise, so die Folgerung, seien durchaus als Aufgabe nicht nur an die Verwaltung, sondern auch an den Stadtrat gedacht gewesen. Wenn also weitere Voraussetzungen erfüllt sein, müsste im Einzelfall eine Akteneinsicht durch den Bürgermeister gewährt werden, schreibt das Landratsamt an Gruschka und gibt diesem damit recht.

Und auch im ersten Teil der Anfrage Gruschkas gibt das Landratsamt dem Freien Wähle Recht, besteht doch aus Sicht des Landratsamtes beziehungsweise der Rechtsaufsicht kein Grund, den Antrag, so wie er gestellt wurde, nicht auf die Tagesordnung zu nehmen. Stefan Welzel hatte indes argumentiert, dass sich aus dem Antrag keine „Organisationsaufgabe des laufenden Geschäftsbetriebes“ ergebe und die Forderung (Gruschkas) bereits durch den Aushang an der Amtstafel erfüllt wäre.

In seiner Pressemitteilung schreibt Gruschka, dass das Landratsamt Unterallgäu in einem Schreiben von Anfang August dieses Jahres geantwortet und den ersten Bürgermeister gebeten habe, den Antrag der Freien Wähler auf die Tagesordnung der nächsten Sitzung zu nehmen. „Diese Bitte dürfte wohl als Dienstanweisung zu verstehen sein“, folgert Paul Gruschka.

Neben seinem Dank an den Landtagsabgeordneten Franz Pschierer schreibt Paul Gruschka, dass er sich „wenn auch etwas verspätet“ auf die Debatte am kommenden Mittwoch freue. Es gehe um Wahrheit, Klarheit und Transparenz, betont der stellvertretende Fraktionsvorsitzende der Freien Wähler in Bad Wörishofen.