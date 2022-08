Bad Wörishofen: Bald früher an die Wirtschaftsschule?

Von: Oliver Sommer

Teilen

Nicht nach oben geht der Blick bei den Beruflichen Schulen in Bad Wörishofen, sondern nach unten: Denn das Kellergeschoss soll künftig eigens belüftet werden. © Oliver Sommer

Bad Wörishofen – Zuletzt hatten die Teilnehmer der Zweckverbandssitzung der Beruflichen Schulen in Bad Wörishofen wieder einige Themen abzuarbeiten. Unter anderem ging es um die Schülerzahlen, das Defizit und die Luftreinigung in den Gebäuden.

Obwohl die Aufstockung der Beruflichen Schulen in der Oststraße in Wörishofen schon ein paar Tage zurückliegt, stand das Thema auf der aktuellen Agenda – weil man seinerzeit die neuen Räume im fünften und sechsten Obergeschoss nicht an die zentrale Lüftungsanlage angeschlossen hatte, dieses Thema aber seit Corona aktueller denn je ist. So ging es nun in der Sitzung darum, ob und wie dies nachgeholt werden könnte. Wie schon mehrfach berichtet, gibt es seitens der Staatsregierung Fördermittel für die Nachrüstung mit einer stationären Anlage oder den Kauf von mobilen Geräten. Insgesamt müssten 23 Räume nachgerüstet werden, wurde bei einer Analyse festgestellt, wobei das Gros in den Obergeschossen über die Fenster gelüftet wird; hier brächte eine Raumlufttechnische Anlage RLT Abhilfe, die zentral die Luft austauscht.



Im Keller geht´s los

Ein dahingehend aktives Ingenieurbüro hatte dazu auch bereits Zahlen vorgelegt: Man müsse mit bis zu rund 27.000 Euro pro Raum rechnen, erfuhren die Zweckverbandsteilnehmer. Zu viel, wie man auf Seiten der Verwaltung meint, insbesondere sei nicht klar, ob der Nutzen die hohen Kosten rechtfertigen könne. Generell würden aber raumlufttechnische Anlagen und der Austausch der Luft als solches begrüßt, heißt es im Beschlussvorschlag. Derzeit gibt es aber wieder Probleme mit den Haushaltsmitteln, in Summe kämen Kosten auf den Zweckverband in Höhe von fast einer dreiviertel Million Euro zu. Zu viel, wie das Gremium meinte, doch anstatt die Nachrüstung für alle 24 Zimmer auszusetzen, wurde beschlossen, zumindest das Kellergeschoss an die Lüftung anzuschließen.

Freuen kann man sich über die Schülerzahlen, die auch im kommenden Jahr stabil bleiben. So wird es wohl zwei Eingangsklassen geben, geht man nach dem aktuellen Stand der Anmeldungen. Auch zwei achte, neunte und eine zehnte Klasse wird es kommendes Jahr geben. Auch für die siebte Klasse haben sich bereits Schüler angemeldet, dazu kommen dann noch die Vorrücker aus der sechsten Klasse. Derzeit finden Gespräche statt, eine fünfte Klasse an Wirtschaftsschulen zu schaffen, ab dem Schuljahr 2023/24 könnte diese dann auch in Bad Wörishofen umgesetzt werden. Nicht nur in Bad Wörishofen gibt es aber Probleme mit den Schülerzahlen bei den Hotelfachschulen, leichte Rückgänge gibt es bei der FOSBOS. Zwar gibt es zwei Einstiegsklassen im Bereich Wirtschaft und eine im Bereich Soziales, dennoch sinkt die Schülerzahl um sieben. Auch in der BOS 12 kommt eine Klasse zustande, im kommenden Schuljahr aber wird es keine BOS 13 Sozial und Wirtschaft geben.

Rücklagen geschmolzen

Finanziell sieht es derzeit eher mau aus beim Zweckverband: Trotz „Griff in die Kasse“ der Rücklagen habe man nicht vermeiden können, dass es einen Sollfehlbetrag gegeben habe, erklärte der stellvertretende Kreiskämmerer Jonas Pospischil. Die Ausgaben im Vermögenshaushalt hatten die Einnahmen um gut 90.000 Euro überschritten. Nun müssen durch sparsames Wirtschaften die Rücklagen wieder aufgebaut werden.



Schlussendlich wurde auch beschlossen, die Neuvergabe der Reinigungsleistung in den Schulen des Landkreises wieder europaweit auszuschreiben. Eine Fortschreibung des bestehenden Angebots ist wettbewerbsrechtlich nicht zulässig, alle drei bis vier Jahre müssen diese Arbeiten neu vergeben werden.