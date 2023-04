Betrunkener klaut Omas Bademantel im Hotel

Als die 85-Jährige spät nachts im Hotel Besuch von einem Betrunkenen bekommt, der ihren Bademantel klauen will, schlägt sie ihn in die Flucht und alarmiert das Hotelpersonal. © Symbolfoto/Carsten Rehder

Bad Wörishofen – Weil ihm bei einer Kneipentour sein Pullover abhandengekommen war und er zu frieren begann, verschaffte sich ein betrunkener 25-Jähriger laut Polizeibericht in der Nacht von Samstag auf Sonntag Zutritt zu einem Hotel in Bad Wörishofen, wo er in das Zimmer einer 85-Jährigen eindrang und dort einen Bademantel entwendete.

Die rüstige Rentnerin setzte den Betrunkenen kurzerhand vor die Türe und schlug beim Hotelpersonal Alarm. Dem berauschten Dieb aber gelang zunächst die Flucht. Doch als er in den warmen Bademantel gehüllt seinen Heimweg antreten wollte, konnte er noch im Umfeld des Hotels von der herbeigerufenen Polizei identifiziert und festgenommen werden. Der 25-Jährige muss sich nun wegen mehrerer Straftaten verantworten.