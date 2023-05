Bad Wörishofen: Braucht das Rathaus bald einen neuen Kämmerer?

Von: Oliver Sommer, Melanie Springer-Restle

Ob Tim Hentrich Bad Wörishofens Kämmerer bleibt, steht derzeit noch in den Sternen. © Oliver Sommer

Bad Wörishofen - Das Personalkarussell im Bad Wörishofenr Rathaus könnte sich demnächst wieder drehen. Das lassen nicht näher bestätigte Berichte zu, die derzeit in der Kneippstadt kursieren. Demnach soll der derzeitige Kämmerer Tim Hentrich, der auch als Wirtschaftsförderer in Bad Wörishofen fungiert, suspendiert worden sein.

Wie dem Wochen KURIER gestern mehrfach von dritter Seite zugetragen wurde, muss der Leiter der Finanzverwaltung im Wörishofer Rathaus, Tim Hentrich, die Arbeit ruhen lassen. Noch unter Bürgermeister Paul Gruschka war Tim Hentrich im März 2020 als stellvertretender Kämmerer in Bad Wörishofen eingestellt worden.

Mit dem Weggang seiner Amtsvorgängerin Beate Ullrich wurde Hentrich Leiter der Finanzverwaltung im Juli 2020 und übernahm auch das Amt des Wirtschaftsförderers der Stadt Bad Wörishofen. Zwischen Juli vergangenen Jahres und Februar 2023 begleitete der erste Kämmerer auch kommissarisch das Amt des Geschäftsleiters der Stadt.

Seit dem Frühjahr fehlte Tim Hentrich mehrfach bei wichtigen Stadtratssitzungen. Bei Tagesordnungspunkten, die Aufgabenbereiche der Kämmerei betrafen, wurde Hentrich zuletzt von Patrick Marxer aus der Kämmerei vertreten. So auch bei der Verabschiedung des noch von Hentrich erarbeiteten Haushaltsentwurfs für das laufende Jahr Ende März. Auch in der jüngsten Stadtratssitzung war Hentrich nicht in offizieller Funktion anwesend.

Auf Nachfrage unserer Redaktion, was an den Gerüchten um die Personalie Hentrich dran sei, erklärte Bürgermeister Stefan Welzel, dass einige Sachverhalte der Klärung bedürften. Nachdem es sich um personalrechtliche Vorgänge handle, könne er zum aktuellen Zeitpunkt nicht mehr dazu sagen. Hentrich selbst hielt sich gegenüber unserer Redaktion indes bedeckt.