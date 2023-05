Bad Wörishofen: „City Initiative“ will Handel attraktiver machen

Von: Melanie Springer-Restle

Beim jüngsten Treffen der City Initiative waren dabei: (hinten) Stadträtin Alexandra Wiedemann von AWI-Immobilien, Bea Schmid von Sheila Moden und Kersten Neudel von Blusenparadies Neudel, (Mitte) Tino Schönbeck von Schwermer Confiserie, Robert Schmidt von Sheila Moden, Silke Neudel und Aurelia von Allgäuer Natur Produkte, (vorne) Werner Koether von Jeans Koether und Andrea Seitz vom Strumpfparadies. © Schönbeck

Bad Wörishofen - Wie kann man in der Kneippstadt frischen Wind in den Einzelhandel bringen? Was muss getan werden, um die Fußgängerzone für die Bürger, Touristen und Tagesgäste attraktiver zu machen? Diesen und thematisch verwandten Fragen widmet sich die frisch gegründete City Initiative. Sie ist ein loser Zusammenschluss aus motivierten Einzelhändlern, die sich nun regelmäßig zum Austausch treffen.

Erst am vergangenen Donnerstag trafen sich einige Händler wieder, um gemeinsam Ideen für den verkaufsoffenen Sonntag am 28. Mai auszuarbeiten. In der Vergangenheit habe es zwar bereits einen Zusammenschluss der „aktiven Einzelhändler“ gegeben, „aber die Aktivität hat deutlich nachgelassen“, berichtet Robert Schmid, der seit 29 Jahren Inhaber des Bekleidungsgeschäfts Sheila Moden ist und zusammen mit seiner Frau Bea die Entwicklung der Kurstadt in den letzten Jahrzehnten miterlebt hat. „Wir Einzelhändler müssen einfach an einem Strang ziehen. Nur so kann man etwas bewegen“, ist der 62-Jährige überzeugt.

Auch Tino Schönbeck, der Verkaufsleiter des Confiserie-Unternehmens Schwermer, ist der Ansicht, dass bei der Attraktivität des Einzelhandels in Bad Wörishofen noch deutlich Luft nach oben ist. Er freut sich über die Motivation derer, die gemeinsam etwas verändern möchten. Deshalb schlossen sich die bisher 12 Einzelhändler zu einer losen Vereinigung zusammen.

Der Name „City Initiative“ stammt im Übrigen von Stadträtin Alexandra Wiedemann (FDP). Sie fungiert als eine Art Bindeglied zwischen der Stadt und den Einzelhändlern. „Wir sind ein Tourismus- und Gesundheitsort. Hier muss das Stadtmarketing/Citymanagement mit dem Handel kooperieren“, so Wiedemann, die vor Kurzem noch ein Fernstudium für City- und Regionalmanagement absolviert hat.“



Der Handel sei das Rückgrat der Kurstadt, weil er die gesamte Attraktivität Bad Wörishofens erhöhe. Leider gebe es von Seiten des Rathauses oder des Kur- und Tourismusbetriebes keinen Ansprechpartner, der sich für die Belange der Händler wirklich interessiere



Die Initiative, einen vierten verkaufsoffenen Sonntag in der Kneippstadt zu etablieren, ist auch der City Initiative zu verdanken. „Es kann ja jeder selbst entscheiden, ob er mitmachen möchte“, so Schmid.



Apropos mitmachen: Die City Initiative will sich nun mindestens einmal monatlich treffen und freut sich über weitere Mitglieder – egal, ob aus dem Handel, der Gastronomie oder dem Hotelwesen.



Mitstreiter gesucht

Wer Interesse hat, kann sich beim Sprecher der Initiative Robert Schmid unter Tel. 08247/5948 melden.