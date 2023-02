Bad Wörishofen: Der Projektchor der Erlöserkirche sucht wieder Mitstreiter

Teilen

Der Projektchor beim letzten Weihnachtskonzert. © Kneule

Bad Wörishofen - Der Projektchor der Erlöserkirche Bad Wörishofen startet am Mittwoch, 8. März, mit den Proben für ein neues Projekt. Interessierte Mitstreiter sind sehr willkommen.

Unter der Leitung von Dekanatskantorin Jutta Kneule wird die „Missa brevis“ des zeitgenössischen Komponisten Jacob de Haan in einer Fassung für Chor, Orgel und Pauke einstudiert. Jacob de Haan, geboren 1959 in Heerenveen in den Niederlanden, ist einer der populärsten und meistgespielten Blasmusikkomponisten der Gegenwart. Die Missa brevis ist ein Werk mit populärer Tonsprache und einfacher Harmonik, die aber immer wieder durch überraschende Wendungen glänzt.

Die Proben finden mittwochs um 19.30 Uhr im Gemeindezentrum der Erlöserkirche statt, und zwar am Mittwoch, 8., 15., 22. und 29. März, am 19. und 26. April sowie am 3. Mai. Die Generalprobe wird am Samstag, 6. Mai um 14 Uhr in der Erlöserkirche stattfinden. Die Aufführung erfolgt am Sonntag, 7. Mai, um 10 Uhr im Gottesdienst.



Chorpartituren zum Preis von fünf Euro gibt es in der ersten Probe. Wer zeitlich begrenzt in einem Chor mitsingen möchte und Chorerfahrung hat, ist zu diesem Projekt eingeladen. Bitte melden Sie sich per Mail unter Angabe der Stimmlage bei Dekanatskantorin Jutta Kneule unter jutta.kneule@elkb.de an.

wk