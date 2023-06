Bad Wörishofen: Diesmal keine Ausnahme vom Immissionsschutzgesetz

In der Kneippstadt wird heuer wieder mit einem traditionellen Rahmenprogramm der Namenstag von Pfarrer Kneipp gefeiert.

Sommerbauverbot

Von Oliver Sommer schließen

Bad Wörishofen - Nachdem sich der eine oder andere Stadtrat angesichts der Salamitaktik beim Sommerbauverbot eines Bauwerbers verschaukelt vorkommen musste, lehnte das Gremium mit einer knappen Mehrheit den Antrag auf Ausnahme von der Immissionsschutzverordnung ab. Kritik gab es auch an der Verwaltung.

Im Bereich zwischen Gärtner- und Erlenweg sowie Hahnenfeldstraße sollte aktuell die Erschließung durch Breitbandkabel für das „schnelle Internet“ erfolgen. Dazu müssten aber nicht nur schwere, sondern auch laute Maschinen zum Einsatz kommen, was der Immissionsschutzverordnung der Kneippstadt widerspricht. Denn es gilt derzeit wieder das alljährliche Sommerbauverbot – bis Ende des Sommers sind bestimmte Arbeiten im Bereich der Kurzone eins in Bad Wörishofen kategorisch ausgeschlossen.

Dazu gehören der Einsatz lauter Maschinen wie Kreis- oder Asphaltsägen ebenso wie Verdichter, sogenannte Stampfer, wie es in der Vorlage des Ordnungsamtes hieß, Lkws und Bagger. Die aber genau muss die Firma Nibler zum Einsatz bringen, um den Ausbau des Breitbandnetzes voranzutreiben. Bereits im Frühjahr hatte der Stadtrat einer Ausnahme zugestimmt, nämlich im Bereich des Ahorn- Gärtner- und Ulmenweges. Woran zu diesem Zeitpunkt wohl aber scheinbar niemand gedacht hatte, war, dass die Arbeiten in den Straßenzügen weitergehen würden, weshalb nun dem Rat der nächste Antrag auf Ausnahme von der Immissionsschutzverordnung vorlag. Diesmal allerdings wollten die Anwesenden im Stadtrat jedoch wissen, wie es denn hernach weitergehen solle und ob diesbezüglich die Pläne der Firma bekannt seien, was man seitens der Verwaltung aber verneinen musste.



Kritik an Salamitaktik

Und nun fiel auch auf, dass man beim vorangegangen Antrag bereits gewusst haben müsste, welche Straßen als nächstes ausgebaut werden sollen. Was der eine oder andere Stadtrat als „Salamitaktik“ erkannte, geht es doch bei den Anträgen immer nur um 14 Tage oder drei Wochen, die man bauen wolle, jeweils in einer anderen Straße.



Solchermaßen beeindruckt von den Fähigkeiten der Verwaltung wie auch der Baufirma zeigte der Stadtrat diesmal Zähne und versagte dem Bauwerber die Zustimmung zum Weiterbau mit zwei Stimmen Mehrheit dagegen. Kritik gab es auch an der Verwaltung, nachdem scheinbar die Anrainer beim vorerst letzten Ausbauabschnitt plötzlich vor vollendete Tatsachen bzw. ihre Autos kalt gestellt waren. Hatte doch die Baufirma, entgegen den Absprachen, eher mit der Baumaßnahme begonnen und die Anwohner nicht informiert, sodass diese ihre Kraftfahrzeuge nicht mehr rechtzeitig ausparken konnten



Nachdem die Gräben bereits ausgehoben waren, musste der eine oder andere wohl auf sein Fahrzeug verzichten, solange wie die Baumaßnahme dauerte. Hätte man nicht, so die Anfrage, die Bürger nochmals seitens der Verwaltung bzw. des Rathauses, informieren können, auch wenn dies originäre Aufgabe der Baufirma sei?



Vorläufig dürfte dies nun jedoch angesichts des Immissionsschutzgesetzes nicht nötig werden.