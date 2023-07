Bad Wörishofen: Doppel-Abschluss für Fachkräfte im Hotel- und Tourismusmanagement

Zeugnisüberreichung an der Berufsfachschule

Von Marco Tobisch schließen

Bad Wörishofen - Die Staatliche Berufsfachschule für Assistenten für Hotel- und Tourismusmanagement hat kürzlich ihren Abschlussjahrgang verabschiedet. Den besten Abschluss legte Laura Müller hin.

Die vergangenen drei Schuljahre verlangten von den Absolventinnen und dem Absolventen aufgrund der besonderen Situation viel Flexibilität und Eigeninitiative ab. Coronabedingt waren die angehenden und nun bestätigten Hotel- und Tourismusfachleute von Beginn an eine überschaubare Klasse. Neben dem erworbenen Beruf „Staatlich geprüfte*r Assistent*in für Hotel- und Tourismusmanagement“ freuten sich die acht, die ihr Ziel erreicht haben, auch über das Zeugnis der Allgemeinen Fachhochschulreife.

Festredner und Schulleiter der Berufsschule Mindelheim Gottfried Göppel betonte mit einem Zitat von Franz Kafka, dass „Wege dadurch entstehen, dass man sie geht.“ In fast 20 unterschiedliche Unterrichtsfächer, die das breite Spektrum der Ausbildung widerspiegeln, von kaufmännischen Inhalten über Sprachen bis hin zu Marketing und Veranstaltungsorganisation, durften sich die Hotel- und Tourismusassistenten in den vergangenen drei Schuljahren einarbeiten.

Mit der Ausbildung sind die Absolventen nun gerüstet für viele weitere Berufswege. Nicht nur das Allgäu, sondern die Welt steht ihnen offen. Gerade der Schwerpunkt auf den nachhaltigen Tourismus sei an der Klimaschule gelegt worden und eröffne in Zukunft sicher interessante Perspektiven für die Absolventen, so Schulleiter Göppel.

Die beiden Schülerinnen Hannah Lang und Lena Marazek ließen die drei Schuljahre Revue passieren und stellten auszugsweise auch Lehrkräfte und ihre Mitschüler vor. Die Überreichung der Abschlusszeugnisse übernahmen dann Außenstellenleitung Ute Mangrich, Schulleiter Gottfried Göppel sowie Klassenleitung Gudrun Ulbrich-Trautwein. Über die Ehrung für den besten beruflichen Abschluss konnte sich Laura Müller freuen.

Abschließend bedankte sich die Außenstellenleiterin Ute Mangrich bei allen, die zum Gelingen der Feierlichkeiten beigetragen haben und wünschte sich von den Absolventen, dass sie die BFS HoTour in guter Erinnerung behalten.

Für angemessene schwungvolle musikalische Umrahmung sorgte Trio „Trinity“ aus Kaufbeuren.