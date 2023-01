Eine Art Wintergarten

Bad Wörishofen: Ehemaliges Kurhaus-Café wird zur „Kasino Kur Lounge“

Von: Oliver Sommer

Über die gelungene Verwandlung des Kurhaus-Cafés freuen sich (v. links) Architektin Stefanie Adrian-Köpps, die Kurdirektorin Cathrin Herd sowie die dritte Bürgermeisterin Michaela Bahle Schmidt und Bürgermeister Stefan Welzel sowie der neue Pächter der „Kasino Kur Lounge“, Florian Lerf. © Oliver Sommer

Bad Wörishofen – Die Kneippstadt bekommt ein Kasino. Der frühere Pächter des Café Wittelsbach, Florian Lerf, übernimmt nach dem Umbau das ehemalige Kurhaus-Café. Im Februar soll dort dann die Kasino Kur Lounge eröffnen. Vor einem Jahr begannen die Sanierungs- und Umbauarbeiten am und im Kurhaus-Café, das im Innern dadurch lebendiger und moderner wurde und im Außenbereich Sitzplätze erhält.

Es sind die frischen Farben, moderne Oberflächen und interessanten Detaillösungen, die dem Betrachter ins Auge fallen, wenn er die künftige Kur-Lounge betritt. Wie weggeblasen der „Charme“ der 1980er Jahre, so wie es sich die verantwortliche Planerin, die Architektin Stefanie Adrian-Köpps, vorgenommen hatte. In ihrem Resümee hatte sie dem Bau „ein eher ungemütliches Ambiente“ attestiert. Weder die optische noch die technische, hygienische und gastronomische Ausstattung sei noch zeitgemäß, befand die Architektin, was zuletzt zu einem mangelnden Zuspruch der Gäste geführt habe, wie es in der Problembeschreibung heißt.



Neben der über 40 Jahre alten technischen Ausstattung waren es die braunen Fliesen als Bodenbelag und die Holzausstattung am Tresen sowie der „Gartenzaun“ und die Säulen für die Markise, die diesen Eindruck genährt haben. All diese Elemente fielen noch im Dezember 2021, der „Abrissbirne“ zum Opfer.



Das ehemalige Kurhaus-Café wurde komplett entkernt, anstelle der Holzausstattung sind moderne Designelemente in Beton­optik getreten, neben dem Boden hat auch der Bartresen eine „Frischzellenkur“ bekommen. Die altbackenen Möbel im Stil der 70er Jahre hat Adrian-Köpps ersetzt durch lindgrüne Drehhocker an der Bar und schlanke Lounge-Sessel, die mit ihrem an den Dschungel erinnernden Stoffmuster für besondere Lebendigkeit sorgen. Auch die Natur hat die Architektin mit Islandmoos-Akzenten ins Innere geholt. Die genügsame, in ganz Europa beheimatete Flechte stillt ihren „Durst“ mit der Feuchtigkeit der Umgebungsluft und sorgt so für ein ganz besonderes Raumambiente. Eine Kombination aus Glastüren und einem begrünten Bogen trennt künftig die Lounge vom restlichen Kurhaus ab, wobei die verschiebbaren Glastüren den Zugang zur Bar des Kurhaus-Vorraums ermöglichen. Stylische Lichtelemente um die Bar und viele Spiegel laden zum Verweilen bei einem Longdrink ein.

Eine Art Wintergarten

Es sei, optisch, eine Art Wintergarten entstanden, meinte Adrian Köpps . Auch der Kurdirektorin Cathrin Herd gefiel das lebendige Ambiente, das nicht mehr so statisch daherkomme.



Ersten Rückmeldungen zufolge wird der neue Stil als angenehmer empfunden als im ehrwürdigen Kurhaus. Der Name „Kasino Kur Lounge“stammt von Florian Lerf. Er hatte sich angesichts der Situation in seinem bisherigen Wirkungsfeld, dem Café Wittelsbach, als Pächter für das neue Café beworben. „Das Café Wittelsbach war zu klein“, erzählt Lerf. Ihn habe an der Kasino Kur Lounge der Platz gereizt, „deshalb habe ich mich beworben und es hat geklappt“. Im Wittelsbach hat Lerf mit den Frühstücksvarianten gepunktet, benannt nach den Persönlichkeiten des bayerischen Königshauses. Diese Tradition möchte er unter einem neuen Aspekt fortsetzen.



Er habe etwas nachgeforscht, erzählt der Gastronom und herausgefunden, dass es bereits einmal ein Kasino in der Kneippstadt gegeben hat, mit der Betonung auf dem K anstatt Glücksspiel-Casino. Denn das „Kasino“ gilt als Ort oder Haus für Zusammenkünfte. Und theoretisch, mit Anspielung auf das bisherige Café Wittelsbach wäre jetzt ein Full House oder ein Strait Flush-Frühstück denkbar.

Während im Innenbereich die Zahl der Sitzplätze leicht von 60 auf 56 sank, können sich im Außenbereich bis zu 50 Gäste setzen. Geplant ist bislang, dass nur in der Wochenmitte Ruhe herrschen soll, von Samstag bis Dienstag wolle man von morgens neun Uhr bis 18 Uhr aufhalten, am Donnerstag erst um 14 Uhr öffnen, dafür aber, wie auch am Freitag (Öffnung 9 Uhr) bis abends um 22 Uhr mindestens aufhalten, erzählt Lerf. Für spezielle Anlässe wie im Fasching oder nach Veranstaltungen sind auch längere Öffnungszeiten möglich. Damit geht es schon vor dem offiziellen Eröffnungstermin im Januar los, der Regelbetrieb soll am 6. Februar 2023 starten. Wobei Florian Lerf seiner Maxime treu bleiben will, es wird neben dem Essen zum Frühstück auch einen Mittagstisch geben sowie für Veranstaltungen, „Klein und fein, aber regional und frisch“, sagt Florian Lerf.

Bis zur Eröffnung liegt nun noch einiges an Arbeit vor den Beteiligten, insbesondere im Außenbereich fehlen noch Absturzsicherungen an der rollstuhlgerechten Rampe. Verschwunden sind die Lüftungsöffnungen, erhalten wurden während der Bauarbeiten die Bäume. Die Kosten für den Umbau werden sich auf rund eine Dreiviertelmillion Euro belaufen, wobei der Freistaat Bayern die Arbeiten über einen Sonderfonds unterstützt hatte. So gab es Fördermittel, um die Innenstädte im Nachgang des Lockdowns wieder mit neuem Leben zu füllen, mithin darf sich die Stadt über 200.000 Euro freuen. Dafür wurde ein „Totes Eck“, so Adrian-Köpps seinerzeit, wiederbelebt und ein neuer, trendiger und auch wetterunabhängiger Treffpunkt inmitten der Kneippstadt geschaffen.