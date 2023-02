Bad Wörishofen: Etwa 100 Eltern protestierten im Stadtrat gegen die Kitakosten-Erhöhungen

Von: Oliver Sommer

Teilen

Rund 100 Eltern waren im Stadtrat erschienen um ihren Unmut über die geplante Kitakosten-Erhöhung kundzutun © Oliver Sommer

Bad Wörishofen - Wohl erstmalig in der Geschichte Bad Wörishofens fanden die Zuhörer keinen Sitzplatz mehr im großen Sitzungssaal des Rathauses. Rund um die Stadträte, auch hinter dem Bürgermeister und zwischen den Mitgliedern der Verwaltung standen etwa 100 Bad Wörishofer Bürger.

Wer gerne pokert, weiß, was ein Full House bedeutet und darf sich siegessicher wähnen. In der jüngsten Stadtratssitzung in Bad Wörishofen allerdings bedeutet das Full House wenn schon keinen Verlust, so doch zumindest das Zurückstellen der angedachten Beitragserhöhungen für die Kindergärten und Tageseinrichtungen. Um die 100 Eltern, Mütter und Väter, teilweise mit ihren Kindern, machten den zwei Dutzend Stadträten klar, dass man mit deren Plänen nicht einverstanden sei.



Die Bürger waren gekommen, um quasi stillschweigend gegen die auf der Tagesordnung aufgeführte Erhöhung der Kindertagesstätten-Benutzungsgebühr zu demonstrieren. Im Vorfeld der Stadtratssitzung hatte Bürgermeister Stefan Welzel bereits anklingen lassen, dass er diese beiden Punkte von der Tagesordnung nehmen wolle. Welzel merkt an, dass man wahrnehme, wie sehr dieses Thema die Bürger, insbesondere die Eltern beschäftige. Er war sich auch bewusst, dass wohl noch mehr Menschen gekommen wären, hätte er nicht im Vorfeld signalisiert, dass hier weiterer Redebedarf bestehe. „Die Menschen haben meine Signale verstanden“. Man habe das Thema ausführlich vorberaten und sich an die gesetzlichen Vorgaben gehalten.



Es sei schön, sagte Welzel, dass so viele Menschen den Weg in die Ratssitzung gefunden hätten. Man wolle nun die Stellungnahmen des Elternbeirates in Ruhe besprechen und abermals mit den Menschen darüber reden. Daher lautete sein Vorschlag, das Thema von der Tagesordnung zu nehmen und nach entsprechender Diskussion und einer möglichen Lösung, erneut zur Abstimmung zu bringen.



Unter anderem hatte sich auch der Sozialreferent Tobias Kotonski in die Diskussion eingeschaltet und vermittelt. Einem weiteren Vorschlag auf Aussprache erteilte Welzel eine Absage mit der Bemerkung, dass man zunächst einmal die Vorschläge und Stellungnahmen der Elternbeiräte diskutieren müsse. Bei einer erneuten Vorlage im Stadtrat könne es dann die geforderte Aussprache geben.



Stattdessen wurde ein Tagesordnungspunkt aus der nicht öffentlichen Sitzung, allerdings ohne Abstimmung, vorgezogen. Darin geht es um eine Smartphone-Applikation, mit deren Hilfe die Eltern das Essen für ihre Kinder bestellen können. Allerdings steigen dadurch die Gebühren um 25 Cent pro Mahlzeit, dazu kommen weitere 35 Euro Verwaltungsgebühren und sollten die Eltern vergessen, eine Mahlzeit für ihr Kind zu buchen, muss dieses während der Mittagszeit nach Hause geholt werden. Allein diese Details sorgten für weiteren Unmut unter den anwesenden Vätern und Müttern. Auch dieses Thema, so der Bürgermeister, könne man am runden Tisch mit Elternbeiräten und Vertretern der Eltern diskutieren.