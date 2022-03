Finanzielle Auswirkungen

Bad Wörishofen: Fraktionen wollen Abhängigkeit vom Strommarkt reduzieren

Von: Oliver Sommer

Dieser Häuslebauer hat auf seinem Dach beides realisiert, eine Solarthermieanlage (dunkle Felder) und eine PV-Anlage. Damit kann Warmwasser für Dusche und Heizung produziert werden und theoretisch auch Strom für den Eigenverbrauch. Dieser muss aber versteuert werden. © Sommer

Bad Wörishofen – Vergangenes Jahr gab es einen „gewaltigen Sprung“ bei den Strompreisen, wie die meisten Verbraucher schmerzhaft am eigenen Leib erfahren haben dürften. Auch wenn Kommunen wie Bad Wörishofen noch bis Ende des Jahres Strom zu vertraglich festgelegten und konstanten Preisen beziehen, hat sich die Fraktion der Grünen Gedanken zur Strompreisentwicklung gemacht und schlägt vor, die Stadt solle das Potenzial ihrer Liegenschaften nutzen und Solarstrom selber nutzen.

Man wolle einen „konkreten Beitrag zum Klimaschutz auf den Weg bringen“, heißt es im Antrag der drei Fraktionen „Die Grünen“, der ÖDP und der SPD, den die Fraktionssprecherin Doris Hofer noch im Februar eingereicht hat. Vor einem Jahr hatte der Stadtrat die Erstellung eines aktuellen Klimaschutzkonzepts und die Einstellung einer Klimaschutzmanagers beschlossen.



Nach wie vor aber stehe die Umsetzung dieser Beschlüsse aus, monieren die Umweltparteien und es zeichne sich auch noch kein verbindlicher Zeitplan ab. Mit der Nutzung geeigneter Dachflächen für die Eigenstromerzeugung könnte die Stadt vor allen Dingen Kohlendioxid (CO2) einsparen. Das Gas, natürlicher Bestandteil unserer Luft, steht in dem Ruch, als sogenanntes „Treibhausgas“ den Klimawandel voranzutreiben. Es entsteht bei Verbrennungsvorgängen, etwa bei der Verstromung von fossilen Brennstoffen wie Kohle oder Gas.



Ein Blick in das Solarkataster für das Unterallgäu zeige, heißt es im Antrag, dass nahezu alle Dachflächen in Bad Wörishofen für die Solarstromerzeugung gut geeignet seien. Dabei geht es einerseits um die Ausrichtung der Dächer, nach Norden geneigte Dachflächen sind eher ungeeignet. Andererseits muss die Statik des Dachstuhls das zusätzliche Gewicht tragen können.



Die Dachflächen der stadteigenen Gebäude, so die Überzeugung der Petenten, werden derzeit für die Stromerzeugung nur in sehr begrenztem Maße genutzt. Mit einer Nachrüstung der Gebäude mit PV-Anlagen könne „die Stadt zur CO2-Vermeidung konkret und messbar beitragen“. Das gelte in gleichem Maße auch für Solarthermie-Anlagen, die mit Hilfe der Sonne Brauchwasser erwärmen. Vor allem bei Liegenschaften, die dauerhaft zu Wohnzwecken vermietet sind, solle der Einsatz der Solarthermie-Anlagen geprüft werden, so die Forderung.



Auch Parkplätze könnten – wie bereits an der Wörishofer Therme realisiert – überdacht werden und mit PV-Anlagen versehen zusätzlich zum Parken einen weiteren Nutzen generieren, nämlich Strom erzeugen. Dabei ist man sich seitens der Antragsteller im Klaren, dass aufgrund mangelnder Speicherkapazitäten der Strom in situ und auch in Tempo genutzt werden muss. So könnten Einrichtungen wie Schulen, Kindertagesstätten oder Verwaltungsgebäude eine hohe Eigenverbrauchsquote erzielen, wird hier doch „der Strom zu den Tageszeiten, in denen er produziert wird“, auch genutzt. Dadurch, so die Einschätzung, könnten die Energiekosten der Stadt dauerhaft gesenkt werden und die Abhängigkeit von den sich stark verändernden Strommarktpreisen reduziere sich.

Finanzielle Auswirkungen

Je nach Umsetzungsplan entstünden Investitionskosten für die PV- bzw-Solarthermieanlagen, heißt es resümierend im Antrag. Allerdings ergäben sich eben dauerhaft Einsparungen bei den Stromkosten. Dazu müsse das Potential für Photovoltaik- und Solarthermieanlagen auf den Dachflächen aller kommunalen Gebäude sowie auf den Parkplätzen systematisch erhoben und eine Wirtschaftlichkeitsberechnung erstellt werden. Alle Anlagen, die eine Rendite von mehr als null Prozent versprechen, sollen entsprechend umgesetzt werden. Dabei soll nicht nur Priorisierung (der zu realisierenden Anlagen) stattfinden, sondern auch ein Zeit- und Finanzierungsplan für die Umsetzung der Anlagen erstellt werden.