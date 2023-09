Bad Wörishofen: Freie Wähler fordern Rücktritt von Erstem Bürgermeister Stefan Welzel

Teilen

Die Freien Wähler wünschen sich einen Neuanfang für Beleg- und Bürgerschaft. © Symbolbild: Bildagentur PantherMedia / belchonock

Bad Wörishofen - Die Verwaltung der Kneippstadt, so scheint es, kommt nicht zur Ruhe. Nach den immer noch ungeklärten Vorgängen um Kämmerer Tim Hentrich wurde der massive Personalwechsel in der Verwaltung Thema für Diskussionen.

Diese kulminierten in einer Sondersitzung des Stadtrats, in der sich der Erste Bürgermeister Stefan Welzel erklären und Licht in die Vorgänge bringen sollte. Was nur zum Teil gelang, denn im Nachgang zur Sitzung forderte die Fraktion der Freien Wähler (FW) den Ersten Bürgermeister zum Rücktritt auf, um einen Neuanfang für die Belegschaft und die Bürgerschaft zu ermöglichen.

Die von allen Stadtratsmitgliedern beantragte Sondersitzung zu Personalfragen fand erwartungsgemäß unter Ausschluss der Öffentlichkeit statt. Dabei sollte Welzel den Stadträten Rede und Antwort stehen und vor allem Licht in die doch recht häufigen Personalwechsel bringen. Immerhin sollen in den vergangenen drei Jahren seit seinem Amtsantritt rund vier Dutzend Mitarbeiter der Verwaltung gekündigt und eine Stelle bei einem anderen Arbeitgeber angetreten haben. Prominentes Beispiel war etwa der Hauptamtsleiter, aber auch im Ordnungsamt mussten sich die Mitarbeiter an neue Gesichter gewöhnen, was zuletzt sogar in Stadtratssitzungen für Verwunderung gesorgt hatte. Vor nicht allzu langer Zeit hatte Welzel diese Fluktuation noch mit der guten Ausbildung in Bad Wörishofen begründet und gemeint, die Mitarbeiter seien entsprechend gefragt. Dass dies nicht ganz stimmen kann, zeigt der Fall des ehemaligen Kämmerers Tim Hentrich, der überraschend vom Dienst suspendiert wurde.

Freie Wähler fordern Rücktritt von Bad Wörishofens Erstem Bürgermeister - Fraktion von Sondersitzung enttäuscht

Die Fraktion der FW zeigte sich nach der Sondersitzung enttäuscht, denn sie hatte sich viel mehr konkrete Informationen erhofft. „Von einer umfassenden Aufklärung der circa 50 Einzelfälle kann keine Rede sein und wir kennen immer noch nicht den Sachverhalt, um die öffentlichen Mobbingvorwürfe gegen den Ersten Bürgermeister zu bewerten.“

„Nach unserem Eindruck kann nur die zuständige Disziplinarbehörde mit den entsprechenden Disziplinarbefugnissen die im Raum stehenden Vorwürfe objektiv und unabhängig prüfen und falls erforderlich die richtige Disziplinarmaßnahme aussprechen“, heißt es weiter. Der Stadtrat habe diese Befugnisse beim Ersten Bürgermeister, der kommunaler Wahlbeamter ist, nicht. Die Freien Wähler werden daher nach eigenen Angaben die Disziplinarbehörde um Prüfung bitten, ob Dienstvergehen vorliegen.

Bayernweiter „Imageschaden“

„Das Vertrauen in den Ersten Bürgermeister beim Personal und in der Öffentlichkeit ist verloren gegangen“ und es sei fraglich, ob dieses wiedergewonnen werden könne. „Die gefassten Beschlüsse, die Personalreferentin und den Stadtrat mehr zu informieren (was eigentlich selbstverständlich sein sollte), sind in die Zukunft gerichtet und enthalten keinerlei Aufarbeitung des entstandenen Schadens. Nach den Durchschnittssätzen der Kosten eines Personalwechsels dürfte der finanzielle Schaden bei etwa 50 Mitarbeitern gewaltig sein. Unsere Kurstadt hat zudem bayernweit einen Imageschaden erlitten“, sind sich die FW sicher. Ebenfalls problematisch sei, dass „bei dem Bürgermeister keine Einsicht Fehler gemacht zu haben zu erkennen ist. Ohne Einsicht und Reue dürfte kaum mit Besserung zu rechnen sein“, findet die Fraktion.

Ob es gelinge mit den gefassten Beschlüssen den Bürgermeister zu besserer Personalführung zu bewegen, gelte es zu beweisen. „Die bisher von der Personalreferentin mehrfach beklagte mangelhafte Einbeziehung lässt uns zweifeln. Eigentlich wäre es die Aufgabe des Bürgermeisters, die ihm durch die Geschäftsordnung übertragenen Personalentscheidungen allein zu treffen, ohne dass der Stadtrat damit belastet würde. Bürgermeister Welzel sollte zum Wohl der Stadt Bad Wörishofen zurücktreten, um einen Neuanfang im Sinne der Belegschaft und der Bürgerschaft zu ermöglichen“, teilen die Freien Wähler abschließend mit.

Besuchen Sie den Wochen KURIER auch auf Facebook!