Bad Wörishofen hat den diesjährigen Baum des Jahres gepflanzt

Von: Oliver Sommer

In Bad Wörishofen wurde der Baum des Jahres gepflanzt: eine Moorbirke. Zu dem Event kamen nicht nur Stadtvertreter, Politiker und Landrat Eder, sondern auch zahlreiche Kinder. © Sommer

Bad Wörishofen - Der Tag des Baumes hat in Bad Wörishofen gleichsam Tradition wie eine besondere Bedeutung. Seit über 20 Jahren trifft man sich im Forst bei Hartenthal, um den jeweiligen Baum des Jahres zu pflanzen, mittlerweile ist daraus bereits eine Allee geworden. Heuer reihten sich, im Beisein des ehemaligen Land- und Forstwirtschaftsministers Josef Miller, drei Moorbirken in die Allee ein.

Mit ihrem feinen weißen Stamm sieht die Moorbirke, die Unterscheidung zur Sandbirke ist tatsächlich nur für den Experten sichtbar, wie ein zarter Baum, merkte Dr. Hermann S. Walter, Leiter des Forstbetriebs Ottobeuren, bayerische Staatsforsten, an Aber der Schein trüge, so der Walter: „Das ist der härteste Hund unter allen Waldbäumen, die wir haben“. Die Moorbirke ist der „nördlichste Baum Europas“, erläuterte Walter den Anwesenden weiter. Ist sie doch als einziger Laubbaum in der Lage, bis an die Grenze der Tundra-Gebiete Skandinaviens und Nordosteuropas vorzudringen und sich anzusiedeln. Lediglich die sogenannten borealen Nadelwälder besiedeln die, der Tundra südlich vorgelagerte Taiga; das Wort Tundra stammt aus dem Russischen und bedeutet baumlose Hochebene. Die Moorbirke sei frosthart, so der studierte Forstwirt und könne sogar Temperaturen von minus 40 Grad trotzen. Dann, sagte Walter weiter, wandele sie die Stärke in ihren Zweigen zu Öl um, das nicht einfrieren könne.

Pionierpflanze nach der Eiszeit

Und weiterhin komme sie wenig Nährstoffen im Boden aus, wie auch die Sandbirke bevorzuge sie Schotter- oder Geröllhalden und Rohböden, die sie meist als erste und zumeist auch allein, zu besiedeln vermag. Deshalb hätten die Birken die Tundren Mitteleuropas, also „unsere Gegend“, nach der Eiszeit als erste wieder besiedelt. „Moorbirken sind nahezu nicht totzukriegen“, so Walter und lieben sogar saure Standorte wie Moore. Brenzlig wird es für sie erst bei hohen, basischen, pH-Werten. Dazu seien Birken extrem vermehrungsfreudig, produziert doch ein Baum allein bis zu 16 Millionen Samen pro Jahr oder 50.000 Samen pro Quadratmeter, was ihn zudem sehr flexibel mache.

Zuvor schon hatte Josef Miller, der die Baumpflanzaktion in Bad Wörishofen seit nunmehr vielen Jahren begleitet, noch über den Umbau des Waldes gesprochen und die Bedeutung der Moore. Diese sind sogenannte CO₂-Senken oder Fallen, das heißt, dass dort Kohlendioxid aus der Luft gebunden und in den Erdboden eingebaut wird. Werden Moore trockengelegt, entgasen sie, das heißt, Kohlendioxid wird freigesetzt und aus einer CO₂-Falle wird eine Quelle. Daher ist die Wiedervernässung der Moore ein wichtiger Schritt.

Es sei ihm, so Miller, ein wichtiges Anliegen, dass die Menschen die Aufforstung der Wälder positiv begleitet, weshalb sich der Staatsminister a.D. der gemeinsam mit Landrat Alex Eder und der bayerischen Jagdkönigin Felizitas Schauer aus Bad Wörishofen den Weg in den Wald genommen hatte, auch über die Kinder aus dem Kindergarten in Bad Wörishofen freute.

Ihnen solch ein Naturerlebnis wie das Pflanzen eines Baumes zu vermitteln, sei wichtig, denn nur was der Mensch kenne, schätze er auch und nur was man schätze, würde entsprechend geschützt. Die Moorbirke sein ein symbolträchtiger Baum, so Miller weiter, stehe sie doch symbolisch auch für den Moorschutz. Und Miller verband mit der Pflanzaktion auch die Bitte, die Kinder sollten ihre Eltern mitnehmen in den Wald, ihnen die gepflanzten Bäume zeigen und die Schönheit des Waldes wieder näherbringen. Schon vor über 200 Jahren hätten die Förster nachhaltig gedacht und an die Kinder von heute, die den Wald ebenso erleben und sich an ihm erfreuen sollten.