Vielfältige Einsätze

Bad Wörishofen: Helfer der BRK-Bereitschaft geehrt

Von: Oliver Sommer

Bereitschaftsleiter Markus Böhm (links) sein Stellvertreter Markus Wexel (rechts) ehrten auf der Jahreshaupftversammlung Franziska Böhm (10 Jahre), Thomas Rosenberg (45 Jahre), Waltraud Marz (30 Jahre), Marisa Welzel (5 Jahre), Florian Dolp (15 Jahre), Tasmin Schmid (15 Jahre), Christopher Steiner (10 Jahre). © Dolp Florian

Bad Wörishofen - Rund 80 Aktive zählt die BRK Bereitschaft Bad Wörishofen. Die ehrenamtlichen Helfer sind das ganze Jahr im Einsatz – und das nicht nur im Unterallgäu. Bei der Jahreshauptversammlung stellte Leiter Markus Böhm die aktuellen Zahlen des vergangenen Jahres und die vielfältigen Aktivitäten vor; neben Ehrungen und Neueintritten musste der Kreisverband auch einen Todesfall beklagen.

Umgerechnet ein Jahr und zwei Monate haben die ehrenamtlichen Helfer in Bad Wörishofen im vergangenen Jahr im Dienst am Nächsten verbracht, in der Ausbildung, im Sanitätsdienst und im aktiven Rettungsdienst sowie im Hintergrunddienst, mit Fortbildungen, der Betreuung von Flüchtlingen und mit Nachwuchsarbeit bzw. der Bereitschaftsjugend.



Über ein Dutzend Aktivitäten standen auf der Liste von Markus Böhm, wobei das Gros der Stunden auf den Rettungsdienst vor Ort entfiel. 2.048 Einsatzstunden besetzten die Ehrenamtlichen die Rettungswagen des Roten Kreuzes und halfen Menschen in Notlagen, zu Hause, im Straßenverkehr oder in der Freizeit. Ein Fünftel der insgesamt 10.248 geleisteten Einsatzstunden entfällt damit auf den Rettungsdienst, rund 16 Prozent gleichermaßen auf den Sanitäts- und Kurhausdienst sowie die Aus- und Fortbildung und ein Zehntel der Zeit verbringen die Ehrenamtlichen mit dem Nachwuchs, also der Bereitschaftsjugend (rund 1.200 Stunden) und investieren fast nochmal so viele Stunden mit der Pflege der Ausrüstung, der Fahrzeuge , in Sitzungen und in das Bereitschaftshaus.



Waren die Aktiven im Jahr 2021, das noch durch Lockdowns und den Wegfall sozialer Aktivitäten gekennzeichnet war, „nur“ 8.450 Stunden unterwegs, so steigerte sich nicht nur die Zahl der Aktiven, sondern auch deren Aktivitäten. Vor allem beim Nachwuchs darf man sich über Eintritte freuen, wuchs die Zahl der Jugendlichen mit 28 auf einen bislang noch nie dagewesenen Höchstwert; zuletzt waren 25 Jugendliche 2018 in der Jugendbereitschaft. Dafür fehlen aber Rettungssanitäter und ein Arzt.

Vielfältige Einsätze

Viel zu tun gab es für die Ehrenamtlichen vor allem bei Veranstaltungen in Bad Wörishofen, im Allgäu und sogar in der Landeshauptstadt. Neben festen Terminen wie dem Ottobeu­rer Triathlon und dem Sportplatzfest in der Kneippstadt unterstützten die Unterallgäuer den Rettungsdienst bei den Europäischen Meisterschaften der Ruderer in München, versahen ihren Dienst bei der



Allgäuer Festwoche in Kempten und leisteten Sanitätsdienst beim Konzert der Spider Murphy Gang auf der Altusrieder Freilichtbühne.



Endlich geht’s wieder

Waren die Vorjahre vor allem durch E-Learning gekennzeichnet, so standen 2022 endlich wieder Aus- und Fortbildungen im Dienstgebäude auf dem Programm. Bei mehr als 500 Stunden ging es um die Frühdefibrillation (Wiederbelebung mit Hilfe eines Defibrillators), Trauma-Notfälle (z.B. Schädel-Hirn-Verletzungen in Folge eines Unfalls), Verbrennungen und Notfälle mit und bei Kindern; an 17 Abenden bildeten sich die Helfer hier weiter und erlernten wichtige Techniken, etwa wie man selbst eine Herz-Lungen-Wiederbelebung (CPR) durchführt und Details zur Anatomie des Menschen.



Das Thema „Verbrennung“ ließ sich mit einem gemeinschaftlichen Grillabend abschließen. Auch die eine oder andere Übung mit anderen Sanitätseinheiten, den Unterstützungsgruppen sowie Feuerwehren und Blaulichtorganisationen standen im vergangenen Jahr wieder auf dem Programm. Während der Rettungsdienst 24 Stunden fest besetzt und zum Ausrücken bereit ist, stellt die Bereitschaft mit dem Hintergrunddienst eine weitere Rettungseinheit, die in besonderen Fällen nachgeordert oder nachbesetzt wird und die knapp drei Dutzend Mal im vergangenen Jahr zum Einsatz kam, wobei vor allem die Mittagszeit sowie die frühen Abendstunden „Hochzeit“ für Alarme sind. Auch die Leitung von Einsätzen bzw. die Unterstützung der Sanitätseinsatzleitung – bei Großschadenslagen ebenso wie bei Großereignissen – fällt in die Aufgaben der Bereitschaften, auch hier waren die Wörishofer immerhin zweimal unterwegs.



Kümmerten sich die Bereitschaftsmitglieder um Flüchtlinge und insbesondere um aus Krisengebieten ausgeflogene Kinder, so sind in der Bereitschaft selbst auch Kinder und Jugendliche zwischen sechs und 18 Jahren aktiv, wobei sich vor allem die weiblichen Jugendlichen engagieren. Neben „ernsten“ Themen wie Übungen und Gruppenstunden stehen bei der Jugend auch soziale Unternehmungen wie gemeinsame Ausflüge und sonstige Aktivitäten auf dem Programm. Mehr als 1.100 Stunden kamen so zusammen, auch mit Übungen, etwa mit der Rettungshundestaffel und der Jugendfeuerwehr.



Bei der Jugend konnte Markus Böhm mit zehn Neulingen die meisten Zugänge begrüßen, Christian Falk trat der Bereitschaftsgruppe bei. Auch gab es wieder mehr als ein Dutzend langjährige Mitglieder, die für ihre Treue geehrt wurden.



Abschied nehmen musste die Bereitschaft dagegen von Dr. Franz Baumann, der im vergangenen Jahr verstorben ist.