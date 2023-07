Bad Wörishofen: Konzept für Freibad Sonnenbüchl soll erarbeitet werden

Von: Oliver Sommer

Für die Zukunft des Bad Wörishofer Freibads Sonnenbüchl soll ein Konzept entwickelt werden. © Sommer

Bad Wörishofen - Mit der Bildung einer „Taskforce Freibad“ hat der Strategieausschuss der Kneippstadt auf die anhaltenden Probleme im Wörishofer Freibad Sonnenbüchl reagiert. Die Einsatzgruppe, der interessierte Mitglieder des Stadtrates sowie Vertreter der Verwaltung angehören sollen, soll ein Konzept „für ein zukunftsfähiges Sonnenbüchlbad“ erarbeiten und die Sanierung des sechs Jahrzehnte alten Freibades auf den Weg bringen.

Im kommenden Jahr wird das Freibad am Sonnenbüchl im Nordwesten der Kneippstadt 60 Jahre alt. Sechs Jahrzehnte, in denen das Freibad mit seinen 40.000 Quadratmetern Fläche, drei Schwimmbecken sowie rund 30.000 Besuchern pro Jahr Höhen und Tiefen erlebt hat, wobei die Tiefen in jüngster Zeit überwiegen, glaubt man den Worten Christian Strohmengers, dem Betriebsleiter Sport der Stadt.



Ihm war die Aufgabe zugefallen, dem einen Dutzend Mitgliedern des Strategieausschusses einen quasi „Kassensturz“ zum Thema Freibad zu präsentieren. Es sei nicht nur die einzigartige Lage, sondern vielmehr die 60-jährige Geschichte die viele Besucher an schöne Zeiten erinnere, befand Strohmenger. „Aber im Bezug auf den Zustand sind in den letzten Jahren höhere Herausforderungen entstanden, die die Kommune stemmen muss“, wurde der Betriebsleiter ernst. Seien es die abgeplatzten Fliesen (in der Beckeneinfassung), defekte Pumpen, Risse an der Fassade oder die veraltete Ausstattung wie eine alte Sprunganlage, die Rutschen und der aktuelle Personalmangel.



Personell am Rotieren

„Auch die Wasseraufbereitung ist in die Jahre gekommen“, resümierte Strohmenger, der das Bad mit fünf Mitarbeitern, zwei Fachangestellten für Bäderbetriebe, zwei Kassenkräften und einem Rettungsschwimmer auf 520-Euro-Basis, der nur an Sonntagen zur Verfügung steht, betreibt. Doch auch ein 60-jähriges Freibad „kann und muss immer noch eine wichtige Rolle in der Kneippstadt spielen“, betonte Strohmenger entschieden. Wobei er den Stadträten und Bürgern nicht verhehlen konnte, dass die Zahl der Besucher von einst fünf bis 7.000 am Tag auf mittlerweile weniger als 30.000 pro Saison abgerutscht ist. Gründe gebe es dafür viele, wobei einer der Hauptfaktoren das Wetter sei (bei schlechten Vorhersagen wird das Bad nicht geöffnet), sowie veränderte Gewohnheiten der Gäste.



Aber auch die in die Jahre gekommene Einrichtung, neue Herausforderungen an die Sicherheitsvorkehrungen und Öffnungszeiten könnten Besucher abschrecken. Zudem könnte die Verfügbarkeit von alternativen Freizeitangeboten und die sich ändernden Bedürfnisse und Gewohnheiten dazu führen, dass das Interesse an Freibädern sinke. Aber es müsse das Ziel sein, all diese Faktoren zu berücksichtigen und daraus folgend Strategien zu entwickeln, um die Attraktivität und die Sicherheit im Bad wieder zu erhöhen und wieder mehr Besucher anzulocken.



Fachkräftemangel und 600.000 Euro Ausgaben

Eine der größten Herausforderungen sei der Fachkräftemangel. Ein Rettungsschwimmer dürfe nur zusammen mit einem Fachangestellten für Bäderbetriebe eingesetzt werden, wie Strohmenger ausführlich erklärte. Problematisch sei die Situation in Wörishofen auch deshalb, weil es sich um alte Anlagen handele, die der ständigen Überwachung bedürften, was den Arbeitsplatz nicht sehr attraktiv mache – im Vergleich mit modernen Freibädern wie in Mindelheim etwa. Auch der Doppeleinsatz der Fachkräfte im Eisstadion wie im Freibad sorge für zusätzliche Probleme. Wichtig sei eine Planungssicherheit für die Badegäste wie für das Personal, so der Betriebsleiter. Was mit einer in die Jahre gekommenen Wasser­aufbereitung (Chlorung) nicht mehr möglich ist, für die die Ersatzteile allmählich knapp werden, weshalb auch Reparaturen immer teurer würden. Nicht zuletzt deshalb würden die Betriebskosten ansteigen, zuletzt über eine halbe Millionen pro Jahr, der nur rund 90.000 Euro Einnahmen gegenüberstehen.



Warum nicht Naturbad ohne Chemie?

„Wenn wir in den nächsten Jahren nichts tun, kann dies zu weiteren Verschlechterungen führen“, so Strohmengers Fazit. Ineffiziente Systeme und schlechte Wasserqualität würden zu einem Anstieg der Betriebskosten führen und wenn defekte Teile nicht repariert oder ausgetauscht werden, könnte dies zu weiteren Schäden führen. Überdies kann ein unzureichend gepflegter Freibadbereich die Sicherheit der Badegäste beeinträchtigen und Unfälle oder Verletzungen verursachen. „Schließlich kann eine unzureichende Wartung dazu führen, dass das Freibad schließen muss, wenn es nicht den Sicherheitsstandards entspricht“, resümierte Strohmenger. Er erinnerte daran, dass sich die Stadträte in den vergangenen Jahrzehnten nicht hätten dazu durchringen können, größere Investitionen im Freibad zu tätigen, obgleich durchaus Konzepte vorliegen, beispielsweise von der früheren Kämmerin Beate Ullrich für einen Umbau, etwa zu einem Naturbad, unter Umständen auch mit Hallenbadbetrieb.



„Die Stadt sollte bestrebt sein, das Freibad auch weiterhin für die Besucher zur Verfügung zu stellen und sicherzustellen. dass es in einem guten Zustand und wirtschaftlich aufrechterhalten wird“, folgerte Strohmenger. Eine der Möglichkeiten sei die Bildung einer Arbeitsgruppe, die unter anderem Ausloten soll, welche Fördermöglichkeiten es gibt – so gibt es bis zu 75 Prozent Zuschüsse bei Kommunen mit einer Haushaltsnotlage, man könnte echte Experten ins Boot zu holen (bereits Vorkontakte geknüpft) und den Markt sondieren, was derzeit gewünscht wird.



Nachdem bereits im vergangenen Jahr mehrere Stadtratsmitglieder sich für das Thema interessiert hatten und eingedenk der vorhandenen Konzepte und eines Antrags der Grünen einigten sich die Stadträte nach längerer Diskussion darauf, eine Taskforce einzusetzen. So lautete der Beschluss, dass der Strategieausschuss die Bildung einer Einsatzgruppe Freibad begrüße, die, bestehend aus interessierten Mitgliedern des Stadtrates sowie Vertretern der Verwaltung selbige beauftragt, ein zukunftsfähiges Konzept für die Sanierung und Gestaltung des Sonnenbüchl-Bades zeitnah auf den Weg zu bringen.