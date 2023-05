Bad Wörishofen: Kunstverein gratuliert Gewinnerin des Publikumspreises

Petra Kollmannsberger (links) gratuliert Gewinnerin Barbara Mesenburg. © Kunstverein Bad Wörishofen

Bad Wörishofen - Vor wenigen Tagen schloss die diesjährige Mitgliederausstellung des Kunstvereins Bad Wörishofen ihre Pforten. Der Gewinner des Publikumspreises steht fest.

„Die Resonanz auf die rund 90 Exponate der 45 ausstellenden Künstler war wirklich überwältigend“, freut sich der Kunstverein-Vorsitzende Peter Schmid. Die Besucher haben bis zum letzten Tag ihr Votum in Sachen „Publikumspreis“ abgegeben.

Der Preis, dotiert mit 200 Euro, ging an das in Mischtechnik ausgeführte Porträt „Metta“ von Barbara Mesenburg (Rammingen), die sich als Neumitglied erstmals an dieser Ausstellung beteiligte. Überreicht wurde der Preis von Vorstandsmitglied Petra Kollmannsberger, die Mesenburg gratulierte.

wk