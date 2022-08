Bad Wörishofen: Langjähriger Kurorchester-Pianist Béla Rogl verabschiedet

Von: Klaus D. Treude

Am Ende seines Abschiedskonzerts genoss Béla Rogl (6. v. rechts) im Kreise seiner Musikerkollegen ein letztes Mal den verdienten, herzlichen und langanhaltenden Beifall des Bad Wörishofer Publikums. © Klaus D. Treude

Bad Wörishofen – 30 Jahre lang erfreute Béla Rogl das Bad Wörishofer Publikum mit seinem herrlichen Klavierspiel. Am Ende waren es über 15.000 Konzerte, die er in dem Kneippkurort spielte. Am vergangenen Montagabend gab der ungarische Pianist im Kurtheater zusammen mit den „Gentle Moods“ sein letztes Konzert, bevor er in sein Heimatland, dem er all die Jahre über treu blieb, zurückkehren wird. Viele Besucher ließen sich den musikalischen Leckerbissen nicht entgehen.

Nach der musikalischen Eröffnung des Abends verabschiedete Kurdirektorin Cathrin Herd das – wie sie sagte – „Urgestein der ungarischen Kurmusik in Bad Wörishofen“ in den Ruhestand. Béla Rogl sei der „sprichwörtliche Fels in der Brandung“ gewesen, die Kollegen schätzen seine pünktliche, zuverlässige Art. Er sei als guter Freund und Kollege beliebt und habe dazu auch noch Humor. Herd blickte noch einmal auf die wesentlichen musikalischen Stationen des scheidenden Musikers zurück.



Rogl wurde 1956 in Ungarn geboren. Er studierte an der größten ungarischen Musikakademie „Franz Liszt“ in Budapest und schloss dort seine Ausbildung zum Diplom-Klavierlehrer ab. Während des Studiums war Rogl – „man mag es kaum glauben“ (Herd) – auch in verschiedenen Rockbands unterwegs.



Nach Engagements in den Kurorchestern Bad Bellingen im Markgräfler Land, Montecatini Terme (Italien) und der Nordseeinsel Juist kam Rogl 1992 in Bad Wörishofen an, wo er drei Jahrzehnte dem Kurorchester „Musica Hungarica“ und ab Mai 2022 dem Kurorchester „Gentle Moods“ angehörte.



Bad Wörishofens Kurdirektorin Cathrin Herd (rechts) verabschiedete Béla Rogl mit freundlichen Worten und einem Geschenk in den Ruhestand. © Klaus D. Treude

Von den Kollegen habe sie sich sagen lassen, so die Kurdirektorin, dass er einer der wenigen Musiker sei, die auf einem sehr hohen Niveau musizieren und ein großes Spektrum an verschiedenen Genres im Portfolio haben. Davon konnte sich das Publikum auch an diesem Abend überzeugen, als Rogl im Rahmen einer kleinen Besetzung der „Gentle Moods“ virtuos mehrere Jazz-Nummern interpretierte. Mit dabei, diesmal am sechssaitigen E-Bass, Orchesterchef Josef Csik, den der Abschied von seinem langjährigen Musikerkollegen sichtlich bewegte.



Vor und nach diesem jazzigen Ausflug hatte das Orchester die Zuhörer bereits sehr temperamentvoll und mit viel Gefühl mit einen bunten Strauß beliebter Melodien von Franz von Suppé, Johann Strauß, Emmerich Kálmán und Andrew Lloyd Webber verwöhnt. Mit Robert Stolz‘ „Adieu, mein kleiner Gardeoffizier“ und Peter Kreuders „Sag‘ beim Abschied leise Servus“ verabschiedeten sie ihren bescheidenen Kollegen Béla Rogl endgültig musikalisch aus dem Ensemble. Noch einmal durfte der bescheidene Musiker den verdienten, herzlichen und langanhaltenden Beifall des Bad Wörishofer Publikums genießen.