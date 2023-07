Bad Wörishofen: Lizenzen für Enten-Rennen ab jetzt erhältlich

Beim Entenrennen des Rotary Clubs färbt sich der Wörishofer Wörthbach gelb. © Archivfoto: Treude

Bad Wörishofen - Es ist schon fast Tradition geworden, dass im Herbst das alljährliche Entenrennen des Rotary Clubs Bad Wörishofen für einen guten Zweck stattfindet. Pünktlich um 15 Uhr werden am Sonntag, 3. September, beim Guggerhaus über 3.000 gelbe Quietscheenten in den Wörthbach gekippt.

Und plötzlich ist der Bach eidottergelb - ein Ereignis, das viele Zuschauer, besonders die Kinder, anlockt. Je nach Wasserstand und Fließgeschwindigkeit schwimmen die Enten circa eine halbe Stunde bis zum Fangnetz im Ziel am Kurtheater an der Kneippstraße. Von der Brücke aus kann man dann sehen, wie die ersten Enten in den Trichter rutschen und herausgefischt werden. Fleißige Helfer notieren die Nummern der Enten in der Reihenfolge des Einlaufs. Schon nach 15 Minuten wird dann am Stand von Rotary bekannt gegeben, wer gewonnen hat.

Preise und Trostpreise

Es gibt tolle Preise im Wert von über 5.000 Euro, die alle gesponsert sind. Und eine Menge Trostpreise gibt es auch. Seit Montag, 3.Juli, kann jeder ab 18 Jahren eine „Rennlizenz“ kaufen, Fünf Euro kostet diese Startgebühr für eine Rennente. Bis 2. September, 12 Uhr, werden die Rennlizenzen in verschiedenen Geschäften in Bad Wörishofen zum Verkauf angeboten: Sparkasse BW, Kaufbeurerstr.5; Barth Wohnkultur, Kneippstr. 13; Landmarkt Stockheim, Dorfstr. 39; Zahnarztpraxis Dr. Kienle, Bgm-Stöckle-Str. 4; Hubertusapotheke, Hauptstr. 30; Aurelia Allgäuer Naturprodukte, Kneippstr. 18.



Erlös für gute Zwecke

Der Reinerlös der Wohltätigkeitsaktion des RC BW geht an den Allgäu-Schwaben-Wünschewagen und an Kinder- und Jugendprojekte der heimischen Vereine. Weitere Informationen gibt es unter https:/bad-woerishofen.rotary.de.

wk