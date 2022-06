Bad Wörishofen: Manfred Binzer stellt in den „Kunstwerken“ aus

Von: Oliver Sommer

Bilder und Plastiken stellt Manfred Binzer ab kommendem Samstag in den Kunstwerken Bad Wörishofen aus. © Sommer

Bad Wörishofen – Gerade erst ist die Mitgliederausstellung des Kunstvereins Bad Wörishofen zu Ende gegangen, da wartet bereits der nächste Kunstgenuss. Bis in den Juli hinein sind Werke des gebürtigen Wörishofers Manfred Binzer in den Kunstwerken zu sehen. Über die Sommermonate hinweg bietet der Kunstverein interessierten Künstlern und Künstlergruppen die Möglichkeit, die großformatigen und raumgreifenden Ausstellungsflächen der Kunstwerke für eine Gastausstellung zu nutzen.

Die Sehnsucht nach Freiheit und Grenzenlosigkeit spiegelt sich in den Arbeiten von Binzer wider. In Bad Wörishofen aufgewachsen, arbeitet Binzer heute vor allem in Mannheim und Mühlheim/Pfalz; der Kunstpreisträger ist Begründer eines der größten Atelierhäuser Baden-Württembergs und seine Arbeiten befinden sich in vielen namhaften privaten und öffentlichen Sammlungen und waren bereits in zahlreichen Museen und Galerien zu sehen.



Bekannt sein dürfte den älteren Wörishofern das Elternhaus, die „Villa Binzer“ in der Kathreinerstraße. Dort betrieben seine Eltern ein Schuhgeschäft und produzierten die traditionellen „Kneipp-Sandalen“.



Nun präsentiert Manfred Binzer aktuelle und großformatige Bilder in Öl auf Leinwand, Plastiken aus Kunstharz, eine Installation aus Präsentationssockeln und Plastiken kombiniert und eine Serie von Druckgrafiken. Er freue sich auf die Ausstellung, schwärmt Binzer: „Vielleicht trifft man ja bei der Gelegenheit auf den einen oder anderen Bekannten aus unserer Jugend.“



Die Ausstellung der Binzer-Bilder und Plastiken ist bis 10. Juli jeweils samstags und sonntags, von 14-18 Uhr zu sehen in den „Kunstwerken“ in der Kemptener Str. 3. Die Vernissage ist am Samstag, 25. Juni, um 20 Uhr.