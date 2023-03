Bad Wörishofen/Markt Wald: Briefträger entsorgen Post, Zustellung bleibt aus

Von: Melanie Springer-Restle

Wenn der Briefkasten leer bleibt, könnte es daran liegen, dass der Postbote streikt. © lofilolo/Panthermedia

Bad Wörishofen/Markt Wald - Falls manche Bürger aus Bad Wörishofen oder Markt Wald auf Post gewartet haben, die nie ankam, könnte das hier eine mögliche Erklärung sein:

Am Dienstagvormittag fand eine Frau 293 Briefsendungen in ihrer Altpapiertonne und verständigte daraufhin die Polizei. Die Briefsendungen stellten die Beamten sicher und ermittelten einen 34-jährigen Briefträger als Tatverdächtigen der Entsorgung.

Er war geständig und gab Überlastung als Motiv an. Die Briefsendungen händigten die Beamten an das zuständige Unternehmen aus. Von dort werden die Briefsendungen in den kommenden Tagen an die Empfänger zugestellt. Den Briefträger erwartet nun eine Anzeige.

Briefsendungen in einer Wiese gefunden

Am Montagvormittag fand ein Schnerzhofener Bürger 184 Briefsendungen in einer Wiese zwischen Schnerzhofen und Anhofen. Diese sammelte er auf und verständigte die Polizei. Die Beamten holten die Briefsendungen ab und stellten sie sicher.

Die Polizisten ermittelten hier einen 22-jährigen Briefträger als Tatverdächtigen. Auch er war geständig und gab ebenfalls Überlastung als Motiv an. Zudem brachte er noch weiteres Postgut zur Polizei.

Dieses hatte er in seinem Privatfahrzeug deponiert. Alle Briefsendungen händigten die Beamten auch hier an das zuständige Unternehmen aus. Diese stellt das Postgut in den kommenden Tagen an die Empfänger zu. Auch diesen Briefträger erwartet nun eine Anzeige.

wk

