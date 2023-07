Mehr als 800 Wassertreter bescheren Kneippstadt Guiness-Rekord

Von: Oliver Sommer

Sogar das Wetter spielte mit : 838 Kneipp-Fans erfrischten sich auf Rekordniveau. © Foto: Sommer

Bad Wörishofen - 250 Teilnehmer waren gefordert, 838 waren es letzten Endes, als Seyda Subasi Gemici das Ergebnis des Rekordversuches am vergangenen Samstag in Bad Wörishofen verkündete womit die Kneippstadt mit den meisten Teilnehmern beim Wassertreten einen neuen Guiness-Weltrekord aufgestellt hat.

Besser hätten die Bedingungen für den Weltrekordversuch fast nicht sein können, sorgte doch Petrus dafür, dass man nur zu gerne zur Abkühlung ins kühle Nass stieg. An einem Dutzend Wassertretstellen im ganzen Stadtgebiet hatten sich die Teilnehmer versammelt, am Wörthbach am Kurhaus war die dreizehnte, allerdings nur temporäre, Wassertretstelle eingerichtet. Hier trafen sich dann vor allem die „Honoratioren“, wie der Kurarzt Dr. Peter Schneiderbanger erklärte.

So stiegen gegenüber dem Kurtheater, wo ein kleiner Markt zur Stärkung der Teilnehmer eingerichtet war, unter anderem der bayerische Gesundheitsminister Klaus Holetschek mit dem Bürgermeister Stefan Welzel und dem CSU-Landtagskandidaten Peter Wachler ins Wasser, auch der CSU-Bundestagsabgeordnete Stephan Stracke sowie die Vertreter der Freien Wähler, der frühere Bürgermeister Paul Gruschka und sein Fraktionskollege aus dem Landtag, Bernhard Pohl „staksten“ wie Störche durch das Wasser. Der Storchenschritt, so hatte Dr. Schneiderbanger eingangs erklärt, sei die effektivste Methode des Wassertretens, würde so doch die Durchblutung in den Beinen und auch die Venenpumpe, angeregt. Für die Verteilung des Blutes im Körper sei das Herz zuständig, das das Blut in die Extremitäten pumpe. „Allerdings“, so der Kurarzt, „kann es dies nicht wieder ansaugen, dafür sind unsere Extremitäten wie die Beine selbst zuständig und wird durch etwa die Venenpumpe zurück zum Herzen befördert.“

Gut eine halbe Stunde referierte Dr. Schneiderbanger über die Geschichte des Kneippens und Kneipps Werdegang. Dabei ging er auch auf Fragen aus dem Publikum ein.

Kneipp war nicht der erste, der die Hydrotherapie quasi erfunden hat, durch ihn gelangte sie aber zu großer Bekanntheit. Wie Schneiderbanger erklärte, geht es um den Temperaturreiz und die Druckunterschiede im Wasser. Wobei vor allem der Reiz des kalten wie auch des warmen Wassers für Effekte sorge. Dabei gelte es aber jede Menge Details zu beachten, so sollte man niemals zeitgleich einen warmen und einen kalten Guss anwenden.

Während man mit dem kalten Wassertreten den Blutdruck senken kann, erhöht ein warmer Wasserreiz auf den Beinen den Blutdruck und man ist wieder konzentrierter und fixierter auf die bevorstehenden Aufgaben.

Wie an allen Wassertretstellen hatten auch am Wörthbach die Menschen die Möglichkeit genutzt, sich vorab anzumelden, sodass man mittels Einlass- und Auslassticket genau überprüfen konnte, wie viele Menschen am Weltrekordversuch teilgenommen hatten.

Eigens aus London angereist war die Schiedsrichterin Seyda Subasi Gemici, die den Versuch überwachen sollte. Dazu gehörte auch, wie lange Dr. Schneiderbanger über das Erlebnis Kneippen erzählte und natürlich die Zahl der Teilnehmer. Um die 400 hatten schon vorab die Möglichkeit genutzt, sich online einzutragen.

Gegen 15 Uhr war der Versuch beendet, und am späteren Nachmittag verkündete Subasi Gemici das Ergebnis: 1676 jüngere und ältere Beine hatten das Wasser an den Tretstellen durchteilt und neben dem anregenden Erlebnis für die Gesundheit auch dafür gesorgt, dass ein neuer Weltrekord im Guiness-Buch der Rekorde eingetragen werden kann: der größte Hydrotherapievortrag der Welt mit anschließendem Wassertreten. Auch rund 90 ehrenamtliche Helfer, darunter auch die amtierende bayerische Jagdkönigin, hatte durch ihr Engagement den Rekord möglich gemacht.