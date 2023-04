Bad Wörishofen: Mitgliederausstellung des Kunstvereins als Besuchermagnet

Von: Regine Glöckner

Zur Eröffnung mit Giraffe und Gedicht: Vereinsvorsitzender Peter Schmid (rechts) bei seiner Ansprache. © Glöckner

Bad Wörishofen - Dass einen „der Schlag trifft“, ist nicht zu befürchten, wenn man die aktuelle Kunstvereins-Mitgliederausstellung in den Kunstwerken – vormals Elektrizitätsstandort Bad Wörishofens – besucht; „elektrisiert“ werden kann man von der Ansammlung der vielen energiegeladenen, farbmächtigen und großen Gemälden sowie beeindruckenden Skulpturen der aktuellen Präsentation des Kunstvereins Bad Wörishofen allemal.

Zur Vernissage in der „pumperlvollen“ Ausstellungshalle konnte Vereinsvorsitzender Peter Schmid zahlreiche Besucher begrüßen. Auffällig, sofern man schon länger Beobachter der Kneippstädter Kunst-Vereins-Szene ist: Das Kunstvölkchen hat sich im Laufe der letzten Ausstellungen auffallend erweitert: um neue Gesichter, jüngere Besucher, auswärtige oder neu zugezogene Kunstinteressierte. Diesen Eindruck bestätigte Schmid, indem er darauf verweist, dass es viele Neuzugänge in letzter Zeit gegeben habe und das Interesse am Kunstverein und seinen Aktivitäten auch von außerhalb beachtlich sei.

Um der Bürde des Vereinsvorsitzenden, allen Ansprüchen gerecht zu werden, auf besonders humorvolle Weise und geschickt nachzukommen, trug Schmid dann seine Begrüßung in Gedichtform vor. 48 ausstellende Künstlerinnen und Künstler mit knapp 80 Werken sind in den Kunstwerken in der Kemptenerstraße 3, jeden Samstag und Sonntag von 14 - 18 Uhr bis 30. April zu bestaunen: Öl- und Acryl-Gemälde, Zeichnungen, Aquarelle, Collagen, beachtliche Objekte aus Holz, Bronze, Messing, Stein, Paper Clay-Plastik ziehen die Blicke auf sich.



Und wunderbar passend zu den räumlich tatsächlich „hohen“ Möglichkeiten der Kunstwerke so natürlich augenfällige Großformate wie das vertikal dreiteilige Giraffenbild von Brigitte Wolf aus Kaufbeuren oder am anderen Raumende die „Paulchen“ genannte, übergroße, kettengesägte Holzskulptur von Bernhard Heinrich aus Obergünzburg. Köstlich und amüsant. Und dass das Wörishofener Kunst(vereins)-Geschehen auch von außerhalb belebt wird, dürfen sich die Kunstwerker und Kunstwerkerinnen durchaus positiv zuschreiben: Ob „Mimina“ aus Landsberg, Eva Best aus Ulm, Horst Hermenau aus Holzkirchen, Annie Gendreau aus Memmingen – Kunstschaffende aus allen Himmelsrichtungen tragen zum guten Mix dieser Präsentation und deren Ausstrahlung bei.



Dabei lässt sich, wie erst kürzlich in Mindelheim zu erleben, auch in der Kurstadt feststellen: die Künstlerinnen dominieren das Geschehen. Zeigt sich in der „materialisierten“ Vorstellungs-, Ausdrucks- und Gestaltungskraft von Frauen, die ihre Werke hier im öffentlichen Raum präsentieren, einfach gelebter gesellschaftlicher Fortschritt? Jedenfalls gibt es hier in jeder Hinsicht und auch anhand der Titelungen viel zu entschlüsseln.



Als feiner Kontrast zur Mächtigkeit der Ausstellung wirkten die musikalisch-lyrischen Beiträge des Gitarrenduos „saitenspuren“, die der Eröffnung eine weitere künstlerische Dimension gaben. Dabei wurden Edith Lehner und Robert Neunzling aus Tussenhausen und Immelstetten zurecht mit Bravorufen bedacht; ihre professionelle Stückauswahl und Interpretation transatlantischer Kompositionen verlieh dem Abend zusätzlich Substanz.