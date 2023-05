Bad Wörishofen: Mut spendende Lesung im Rahmen des Allgäuer Literaturfestivals

Von: Regine Glöckner

Im Rahmen des Allgäuer Literaturfestivals 2023 las Christina Wechsel aus ihrem Buch „Wer Flügel hat, braucht keine Beine“ im Guggerhaus in Bad Wörishofen. © Glöckner

Bad Wörishofen – Im Laufe seines achtjährigen Bestehens hat das Allgäuer Literaturfestival Stück für Stück an Boden und inhaltlicher Breite gewonnen. An fast 30 Orten werden vielfältige, literarische Veranstaltungen angeboten – mit bekannten und weniger bekannten Autoren und mit Titeln, die aufhorchen lassen.

Und unter solch einem war Christina Wechsel mit ihrem Buch „Wer Flügel hat, braucht keine Beine“ zu Gast im Kulturhaus Gugger in der Kurstadt. Und passend zum hiesigen Kneippgedanken und einem damit verbundenen Lebensmotto der Zuversicht hätte man sich kaum einen besseren Beitrag vorstellen können; denn die 1981 in Montreal geborene Autorin und Globetrotterin erzählte plastisch von einem drastischen Lebensabschnitt mit gutem Ausgang: beginnend mit ihrem Umzug nach Freising, der Züricher Partyzeit und einer geplanten Australienreise.



Schicksal, Sinn, Lebensmut

Da schlug das Schicksal mehrfach knallhart zu. Und Wechsel wankte. Sie berichtete anschaulich, welche Nackenschläge, welche Trauer und Schmerzen sie in kürzester Zeit durchzustehen hatte: Innerhalb eines Jahres verlor sie ihre so geliebte „Mami“ die an Krebs starb, dann bei einem Verkehrsunfall im australischen Outback ihren Freund, und letztlich dabei auch nach einer unvermeidbaren Amputation ihren linken Unterschenkel – Gründe genug, um den Kopf hängen zu lassen und den Lebensmut zu verlieren.



Tatendrang statt Opferrolle

Doch anstatt sich von monatelangen Klinikaufenthalten oder Rehabehandlungen aus der Bahn werfen zu lassen, sattelte sie um und ließ sich zur Heilpraktikerin ausbilden. Ihr Thema ist der Gewinn von Souveränität über das eigene Leben, ihr roter Faden sind Mut und viel Herz. Wechsel spricht bewegend und sehr persönlich. Es hörte sich an, als habe ihr „kurzes Bein“, wie sie es nennt, und die Stahlprothese ihren Aktionsradius verlängert. Sie zeigte offen Verletzlichkeit und die daraus gewonnenen Chancen.



Perspektiven-Wechsel geglückt

Wechsel berichtet davon, dass es ihr gelang, die Perspektive auf ihr Leben zu weiten und sich zurück zu kämpfen. Geholfen hatte ihr dabei die Erinnerung an einen japanischen Spruch aus ihrer Jugendzeit „Schicke das Kind, das du liebst, auf Reisen. Von den Erfahrungen im Leben kommt nichts dem Reisen gleich“. Sie rappelte sich auf und folgte ihrem Herzen nach dem Motto „Relevant ist nicht, was du erlebst, sondern wie du darauf reagierst.“



Wechsel berührte durch die Art, wie sie erzählte und aus ihrem Buch vortrug. Auch die Passage „Ein Prosit auf die Liebe“ bleibt in Erinnerung: Ohne Scheu und doch behutsam beschrieb sie eine Art persönliches Erweckungserlebnis zwischen Dirndl und Prothese anlässlich des Münchner Oktoberfestes, wo sie dann zum guten Schluss auch noch ihren jetzigen Mann kennenlernte. Sie schilderte den steinigen Weg aus dem Rollstuhl heraus in die Vertikale. Sie benannte offen ihre Narben und ihre Fragen nach dem Sinn. Um zugleich auch immer wieder den Bogen zu schlagen zu ihrer „Mami“, ihrem Vorbild, ihrer Mentorin, die wohl maßgeblich die Grundmelodie eines unglaublichen Lebenswillens in ihrer Tochter angelegt hatte und dieser ein Kult-Buch an die Hand gegeben hatte: Paul Coel­hos „Der Alchimist“, das poetische Lebenstraum-Manifest zwischen Sinn- und Schatzsuche.



Auf Augenhöhe als Coach

Wechsel setzt auf Selbstwirksamkeit, Loslassen der Vergangenheit und ganzheitliche Heilung. Zufall oder Schicksal, dass sie als Kind viel Zeit bei ihren Großeltern, die in Bad Wörishofen lebten, verbrachte, also um die Beharrlichkeit und Entschlossenheit weiß, mit der auch Sebastian Kneipp seinen Lebensweg gegangen war? Und – ihm ähnlich – gibt Wechsel als Klinik-Peer, als Mentorin auf Augenhöhe, ihre Erfahrungen weiter an Patienten, die mit herausfordernden Situationen konfrontiert sind. Dann beantwortete sie Publikumsfragen zu leidvollen Erfahrungen und deren Überwindung.



Wechsel ist eine sportbegeisterte Frau in der Mitte des Lebens, eine vor Lebensfreude sprühende Erlebnis-Rednerin, der man abnimmt, viele Höhen und Tiefen durchschritten und bewältigt zu haben – aus der Kraft ihres eigenen Schicksals, dem sie sich nicht ausgeliefert hat, sondern einen ihm innewohnenden Sinn zubilligt – ähnlich der Künstlerin Frida Kahlo, der sie den Buchtitel mit verdankt und diesen lebt, als eine Flügel-Kämpferin der besonderen Art.