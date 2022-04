Bad Wörishofen: Neue Gesamtschulleitung für die Sebastian-Kneipp-Schule

Die Sebastian-Kneipp-Schule hat eine neue Gesamtleitung: Roland Hämmerle und Michael Dodel (v. links) hier zu sehen mit Kneipp-Bund Präsidentin Christina Haubrich, MdL, dem ehemaligen Schulleiter Thomas Gindhart sowie Bundesgeschäftsführer Thomas Hilzensauer. © Leinich

Bad Wörishofen – Eine Institution in der Kneippstadt stellt sich für die Zukunft neu auf: Roland Hämmerle und Michael Dodel wurden zur neuen Gesamtschulleitung der Sebastian-Kneipp-Schule berufen. Somit werden die Geschicke der Berufsfachschule für Massage und Physiotherapie in bewährte Hände gelegt – zumal beide nicht nur langjährige Erfahrung als Fachlehrer an der Schule vorweisen, sondern auch mit Leitungsthemen bereits vertraut sind.

Mit dem Eintritt in den Ruhestand von Schulleiter Thomas Gindhart und einer kurzen Übergangsphase in der Schulleitung, steht nun fest, wie es für die staatlich anerkannte Privatschule unter Trägerschaft des Kneipp-Bundes weitergeht. Roland Hämmerle verantwortete bereits als Schulleiter den Bereich der Berufsfachschule für Massage, Michael Dodel ist seit langem mit Schulentwicklungsperspektiven befasst und leitet nun die Berufsfachschule für Physiotherapie. Beide bilden künftig gleichberechtigt die Gesamtschulleitung.

Für den Kneipp-Bundesverband ist die Sebastian-Kneipp- Schule das Herzstück der schulischen Ausbildung, zumal hier neben Massage und Physiotherapie seit über 60 Jahren auch grundlegende Kneippsche Lehrgänge stattfinden, wie der Kneipp-Bademeister. Das erklärt der Kneipp-Bund in einer Pressemitteilung.



Dessen Präsidentin Christina Haubrich MdL, sieht die Berufsfachschule damit gut aufgestellt für zukünftige Herausforderungen. Und die gibt es zweifelsohne. Das Thema Akademisierung der Therapieberufe – also auch der Physiotherapie – stand bereits in der Amtszeit Gindharts im Raum, der sich immer wieder aktiv in die Diskussion einklinkte. In einigen europäischen Ländern ist dies bereits gängige Praxis, wirft aber auch Fragen auf. „Man muss nicht den Titel sehen, sondern das, was dahintersteckt“, gab Thomas Gindhart zu bedenken und spielte darauf an, dass die Ausbildungssysteme in Europa nicht vergleichbar seien.



Erst kürzlich bot die Sebastian-Kneipp-Schule erstmals einen fünfmonatigen AZAV-zertifizierten Prüfungslehrgang an, mit dem akademisch ausgebildete Physiotherapeuten aus dem Ausland ihre deutsche Anerkennung erlangen können. So bekamen Michael Dodel und Roland Hämmerle einen direkten Einblick in die auf politischer Ebene diskutierte Thematik. Beide zogen das Fazit, dass durch die Akademisierung bislang kein höheres Ausbildungsniveau zu erkennen sei – im Vergleich zu den fachschulisch ausgebildeten Physiotherapeuten habe sich bei den Studienabsolventen hingegen durchaus Nachholbedarf, vor allem bei der Arbeit am Patienten gezeigt. Eine Voll-Akademisierung kann aus Sicht der beiden Schulleiter nicht die Lösung sein.



Ein „weiter so“ werde den Anforderungen an den Beruf allerdings auch nicht gerecht: „Das Berufsgesetz, nach dem wir uns richten sollen, stammt aus dem Jahr 1994. Deshalb sehen wir den Weg in einer Reformierung der Ausbildung mit Sinn und Verstand“, erklärt Dodel. „Eine solide Fachschulausbildung sollte auch in Zukunft die Basis sein, um kompetent am Patienten arbeiten zu können. Darauf aufbauend ist eine partielle Akademisierung in Form eines fachspezifischen Bachelors durchaus sinnvoll.“



Diese Meinung entspricht übrigens auch der Position der Bundesärztekammer und des Wissenschaftsrats, der sich für eine Akademisierungsrate von zehn bis 20 Prozent bei den Gesundheitsfachberufen ausspricht.



Ein grundsätzliches Problem in der aktuellen Diskussion sieht Christina Haubrich nicht darin, ob eine partielle Akademisierung sinnvoll ist, sondern wie. Denn die bereits eingerichteten Studiengänge, die Absolventen qualifizieren sollen, sind bislang an der technischen Fakultät angesiedelt, nicht an der medizinischen. Das werde den Anforderungen aus Sicht der Präsidentin nicht gerecht. „Der große Zulauf an der Sebastian-Kneipp-Schule mit nun einer Klasse mehr zeigt ja, dass der Beruf attraktiv ist. Wir müssen das Ganze in ein neues Tun bringen“, fasst Haubrich zusammen. Das heißt konkret: Einerseits müssten geeignete Möglichkeiten der akademischen Weiterqualifizierung geschaffen werden, andererseits müsse der Weg für Schülerinnen und Schüler mit praktischer Begabung offen bleiben.



Das ist auch der entscheidende Punkt, den Roland Hämmerle in der Diskussion sieht: „Das ist einfach eine Frage der Chancengleichheit und der sozialen Gerechtigkeit.“ Geeignete Bewerberinnen und Bewerbern auszuschließen, sei nicht nur in Hinblick auf den bestehenden Fachkräftemangel das falsche Zeichen.

wk