Bad Wörishofen: Neuer Inline-Boden in der Arena eingeweiht

Von: Marco Tobisch

Der neue Inline-Boden fand bei seiner Einweihung am Samstag bereits großen Anklang. Bald könnte es ­regelmäßige Publikumsläufe geben. © Stadt Bad Wörishofen

Bad Wörishofen – Die Kneippstadt ist um eine Freizeitattraktion reicher: Am Wochenende wurde der neue Sommer-Inline-Boden in der Arena mit einem großen Rahmenprogramm eingeweiht. Die Beteiligten zeigten sich begeistert.

Seit Anfang April ist der neue Inline-Boden in der Eishalle verlegt. Weil der 1.800 Quadratmeter große Untergrund aus über 16.000 Teilen besteht, spricht Bürgermeister Stefan Welzel auch vom „größten Puzzle der Stadt“. Binnen zwei Tagen war der Boden fachmännisch verlegt worden, ehe am vergangenen Samstag sämtliche Sportler auf Rollen eine erste offizielle Kostprobe bekamen.



Zum Tag der offenen Tür konnte Bürgermeister Welzel im Namen der Stadt die Aktiven von EV Bad Wörishofen und des Eiskunstlaufvereins sowie zahlreiche Besucher begrüßen. Gemeinsam mit dem städtischen Betriebsleiter Sport, Christian Strohmenger, hatten die Vereine ein ansehnliches Programm auf die Beine gestellt: Auf Showtrainings der beiden Vereine, in denen auch die Trainer interessante Einblicke in die wöchentliche Arbeit gaben, folgte das Spiel einer EVW-Auswahl gegen die Inlinehockey-Mannschaft der Buron Warriors, das die Hausherren für sich entscheiden konnten – „standesgemäß“, wie sich auch Bürgermeister Welzel für die heimische Auswahl freute.



Besonders dankte der Rathaus­chef am Samstag den Vereinen und ihren treuen Sponsoren, die ein Drittel der Kosten für den neuen Boden übernommen hatten. Deren Unterstützung und die tatkräftige Mithilfe der Stadt Bad Wörishofen betonten dann auch EVW-Vorsitzender Dr. Peter Wild und EKV-Vorsitzender Egbert Gai.



Rund 44.000 Euro (netto) hat der neue Inline-Boden gekostet, rund 15.000 Euro konnten über großzügige Spenden über den EVW abgedeckt werden.



Begeisterte Sportler können damit ab sofort auch im Sommer in der Kneippstädter Arena ihre Runden drehen oder dem Puck nachjagen. Für die Gesundheit der rollenden Eiskunstläufer, Hockeyspieler und Inlineskater spendete Pfarrerin Dr. Tatjana Schnütgen der neuen Einrichtung den ökumenischen Segen.



Und wie groß das Interesse am neuen Angebot ist, davon durfte sich die Stadt Bad Wörishofen bereits ein Bild machen: Etliche Hobby-Mannschaften hätten bereits nach Hallenzeiten gefragt, berichtet Stefan Welzel.



Auch der freie Lauf am Tag der offenen Tür fand sehr regen Zuspruch. Am Abend gab es zum krönenden Abschluss eine Roller-Disco. Nicht nur die Besucher, sondern auch der EVW kam zu einem positiven Fazit: „Die Einweihungsfeier des neuen Inline-Bodens am Samstag war ein tolles Fest. Wir haben uns riesig gefreut, so viele ehemalige und aktive Spieler, Eltern, Kinder und Gönner des EVW endlich mal wieder im Eisstadion begrüßen zu dürfen“, schrieb der Verein auf seiner Facebookseite.



Ob es nun regelmäßig wie im Winter einen „öffentlichen Lauf“ gibt? „Das haben wir auf dem Radar und unser Betriebsleiter Sport, Christian Strohmenger, steckt in den Detailplanungen. Das wird sich nachfrageorientiert entwickeln“, erklärt Bürgermeister Welzel.