Bad Wörishofen: Parkhaus am Bahnhof von 12. bis 15. Juni geschlossen

Das Parkhaus am Bahnhof ist von Montag, 12. bis Donnerstag, 15. Juni, geschlossen. © Symbolbild: Bildagentur PantherMedia / Marco Hegner

Bad Wörishofen - Das Parkhaus am Bahnhof muss aufgrund notwendiger Wartungs- und Reinigungsarbeiten in der Zeit von Montag, 12. bis Donnerstag, 15. Juni, geschlossen bleiben.

Die Arbeiten dienen dem Erhalt der Substanz und der Betriebssicherheit des Hauses. In diesem Zeitraum ist das Parken nicht möglich bzw. steht das Parkhaus nicht zur Verfügung. Die Stadtwerke Bad Wörishofen weisen darauf hin, dass an diesen Tagen auf das Parkhaus am Kurhaus ausgewichen werden muss. Das gilt auch für die Dauerparker. Die Stadtwerke bitten um Verständnis für diese Maßnahme.