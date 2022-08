Bad Wörishofen: Parkhaus Kurpromenade ab September für ein Jahr gesperrt

Das Parkhaus in der Kurpromenade muss dringend saniert werden. Im September soll es losgehen. © Oliver Sommer

Bad Wörishofen - Zum Ende der Sommerferien schließt das Wörishofer Parkhaus Kurpromenade für voraussichtlich ein Jahr. Hier finden am ganzen Gebäude umfangreiche Sanierungsarbeiten statt, wie die Stadtwerke Bad Wörishofen heute mitgeteilt haben.

Ab 5. September muss das Parkhaus geschlossen werden. Die Arbeiten werden laut Stadtwerke etwa ein Jahr dauern. In dieser Zeit sollen schadhafte Stellen an den Parkebenen instandgesetzt werden, Abläufe erneuert sowie die Parkflächen und Fahrspuren mit einer Beschichtung versehen werden. Außerdem werden zwei weitere E-Ladestationen installiert.

Die Stadtwerke Bad Wörishofen bitten darum, abgestellte Fahrzeuge bis Freitag, 2. September aus dem Parkhaus zu entfernen bzw. ab diesem Zeitpunkt dort nicht mehr zu parken. Bereits gelöste Dauerparkscheine gelten während der Schließung auch im Parkhaus am Bahnhof.

Ausweichmöglichkeiten für Parkende gibt´s im Parkhaus am Bahnhof, im Parkhaus am Kurhaus sowie am Kroneparkplatz.

Über die Dringlichkeit der Sanierung hatte Stadtwerke-Leiter Peter Humboldt im Stadtrat aufgeklärt. Mehr dazu hier.