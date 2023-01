Bad Wörishofen: Schuhe für guten Zweck abgeben

Werfen Sie Ihre gebrauchten Schuhe nicht weg, sondern geben Sie sie in Bad Wörishofen ab für einen guten Zweck. © panthermedia

Bad Wörishofen – Wie in den letzten Jahren sammelt die Kolpingfamilie in Bad Wörishofen auch heuer wieder gebrauchte und noch tragbare Schuhe für einen guten Zweck.

Circa 4.000 Paar Schuhe kamen dabei im letzten Jahr zusammen. Die Schuhe werden von hier weiterverschickt an eine Sammelstelle in Köln, denn die Aktion ist von Kolping deutschlandweit ausgeschrieben. Von dort gehen sie in Länder ohne eigene Schuhproduktion, können hier günstig erworben werden, während der Erlös daraus wieder in die internationale Adolph-Kolping-Stiftung fließt. In der Kneippstadt kümmert sich die Familie Kistler am Jaudesring um die Aktion. Deshalb ruft die Kolpingfamilie die Bad Wörishofer wieder zum Mitmachen auf.

Und so geht´s

Die Schuhe können, paarweise zusammengebunden, bei der Familie von Alois Kistler, Jaudesring 32, Einfahrt gegenüber Kempener Str. 60, noch in dieser Woche bis zum 14. Januar abgegeben werden. In Bad Wörishofen wurden seit 2018 circa 8.750 Paar Schuhe gesammelt, die in 267 Umzugskartons von Familie Kistler weitergeleitet werden konnten.

wk