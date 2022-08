Trotz Problemen im Kostenrahmen

Bad Wörishofen: Seniorenheim vergrößert, Auslastung verringert

Von: Oliver Sommer

Mehr Pflegeplätze stünden im Bad Wörishofer Kreisseniorenwohnheim nun zur Verfügung. Um die Räumlichkeiten besser auslasten zu können, fehlt es allerdings an Personal. © Oliver Sommer

Bad Wörishofen – Es klingt makaber, aber nach der nun abgeschlossenen Erweiterung des Kreisseniorenwohnheims Am Anger in Bad Wörishofen hat sich dessen Auslastung verringert. Schuld ist der Personalmangel. Im Bauausschuss erfuhren die Kreisräte Details zur Erweiterung. Landrat Alex Eder freute sich über die Rahmenbedingungen. Derzeit ist das Haus aber nur zu 75 Prozent belegt, das sind 55 Pflegeplätze.

„Das Ergebnis kann sich sehen lassen“, freute sich Landrat Alex Eder im Bauausschuss des Unterallgäuer Kreistags. Erfreulich sei, dass der Kostenrahmen eingehalten werden konnte. Den Fakt, dass das nun von 48 auf 69 Pflegeplätze erweiterte Heim derzeit nicht voll ausgelastet werden kann, kommentierte Eder wie folgt: „Das tut weh. Das ist eine echte Katastrophe.“ Es sei klar gewesen, so der Landrat in der Sitzung, dass es schwierig werden könnte, das erforderliche Personal einzustellen. Das Thema soll in einer Sitzung des Sozialausschusses eigens diskutiert werden. Eder stellte klar, dass man im Vorfeld darüber diskutiert habe und man mit „irgendetwas“ habe anfangen müssen, entweder dem Ausbau oder der Verbesserung der Personalsituation.



Aufgrund der großen Nachfrage nach Pflegeplätzen hatte sich der Ausschuss für Personal und Soziales im Jahr 2019 dazu entschieden, die Bad Wörishofer Senioreneinrichtung zu erweitern – im Bewusstsein darüber, dass die Gewinnung von zusätzlichen Pflegekräften nicht einfach werden könnte. Um Personal aufzubauen und bei Fertigstellung sofort voll belegen zu können, habe man während der Bauarbeiten sukzessive Pflegekräfte eingestellt, sagte Eder. Letztlich habe man aber nicht genügend Kräfte akquirieren und nur einen Teil der neu geschaffenen Plätze belegen können. Derzeit sieht es aber in allen Einrichtungen ähnlich aus, nahezu überall fehlen qualifizierte Kräfte.



Trotz Problemen im Kostenrahmen

Im Bauausschuss ging es aber zuallererst um die Erweiterung des Wohnheims, das auf nun 69 Plätze vergrößert wurde. Dafür wurden die beiden Flügel des bislang U-förmigen Gebäudes über einen neuen Bewohnerbereich miteinander verbunden. Darüber hinaus ließ der Landkreis unter anderem die Speisesäle erweitern, einen Sonnenkollektor auf dem Dach anbringen und einen Koi-Karpfenteich mit Rundweg anlegen. Im Rahmen des Berichtes erklärte Clemens Schneider vom gleichnamigen Architekturbüro in Bad Wörishofen, das für die Baumaßnahmen verantwortlich war, mit welchen Problemen man in den vergangenen Jahren habe kämpfen müssen. Neben pandemiebedingten Ausfällen bei den Zulieferfirmen gab es einen Zeitverzug beim Einbau des Estrichbodens und schließlich sorgte ein Wasserschaden an Heiligabend 2021 noch dafür, dass Teile des bereits verlegten Bodens wieder herausgerissen werden mussten.

Dennoch konnten die Vorgaben für die Erweiterung des Seniorenwohnheims, auch dank nachhaltiger und energiesparender Bauweise, gehalten werden und die Kosten in Höhe von 4,2 Millionen Euro blieben im Rahmen. Für den hohen energetischen Standard erhält das Kreis-Seniorenwohnheim einen Zuschuss von 364.000 Euro von der Kreditanstalt KfW. Insgesamt habe man bei der Kostenschätzung nahezu eine Punktladung erzielt, erläuterte Hochbauamtsleiter Thomas Burghard.