Bad Wörishofen: So lief die Saison im Freibad Sonnenbüchl

Von: Marco Tobisch

Die Badesaison im Freibad Sonnenbüchl ist am gestrigen Sonntag zu Ende gegangen. © Archiv: Sommer

Bad Wörishofen – Am vergangenen Sonntag ist auch in der Kneippstadt ein herausragender Badesommer zu Ende gegangen. Die Stadt Bad Wörishofen zieht ein positives Fazit zur diesjährigen Saison im Freibad Sonnenbüchl.

Christian Strohmenger, Betriebsleiter Sport der Stadt Bad Wörishofen, erklärt: „Mit der diesjährigen Saison sind wir ganz zufrieden, da uns auch das Wetter in die Karten gespielt hat.“ Das schlägt sich auch in den Besucherzahlen nieder: Rund 44.000 Wasserratten (Top-Wert innerhalb der letzten fünf Jahre) strömten ins Freibad Sonnenbüchl, um angesichts der heißen Temperaturen Erfrischung zu finden oder auf der 50-Meter-Bahn ein paar Runden zu drehen.



Dass viele Besucher kamen, zeigt auch das Endergebnis in der Kasse: 95.000 Euro an Einnahmen konnten heuer generiert werden – auch dank der Tatsache, dass diesmal wieder deutlich mehr Jahreskarten verkauft wurden als im Jahr zuvor. „Wir haben unser Ziel damit fast erreicht“, kommentiert Strohmenger die Einnahmen. Was den Sport-Betriebsleiter besonders freute: Auch viele neue Badegäste (auch mit Kurkarte) kamen ins Freibad. Lieblingsattraktion bei den Kindern war übrigens das Krokodil im Nichtschwimmerbecken.



Wie andere Städte hatte auch Bad Wörishofen mit der Personalsituation im Freibad zu kämpfen. Schließen musste man glücklicherweise nicht, betont die Stadt. An ein paar Tagen im Juli konnte allerdings erst um 11 Uhr geöffnet werden – üblicher Start war ansonsten um 9 Uhr.

Und auch einige Optimierungen nahm die Stadt heuer im Freibad vor. „Durch kleinere Erneuerungen und Verbesserungsmaßnahmen in der Technik konnten die Betriebs- und Verbrauchskosten gesenkt werden“, freut sich Strohmenger. Auch Energie wurde gespart, und das ohne spürbaren Effekt für die Besucher: Die Wassertemperatur konnte laut Angaben der Stadt bis zum Saisonschluss bei 23 Grad gehalten werden.