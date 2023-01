Hotellerie besteht auf Einhaltung

Bad Wörishofen: Stadtrat diskutiert Aufhebung der Sommerruhe beim Bau des neuen Kreuzerareals

Von: Oliver Sommer

Zu sehen sind die Bauarbeiten an der Baugrube mit den angrenzenden Nachbarn,vor allem das Sebastianeum auf der rechten Seite. Im Bildhintergrund das Kurtheater mit der Musikmuschel, die unter dem Baulärm zu leiden hätte. © Sommer

Bad Wörishofen – Es erinnert an den Spruch: „Wasch mir den Pelz, aber mach mich nicht nass.“ Wann immer in Bad Wörishofen ein großes Bauprojekt realisiert werden soll, steht das sogenannte Sommerbauverbot wie der sprichwörtliche Elefant im Raum. Nun mussten die Stadträte einmal mehr über eine Ausnahmegenehmigung für die gemeindliche Immissionsschutzverordnung diskutieren. Das Zuckerl, das der Bauwerber mitgebracht hatte: Baufertigstellung drei Jahre früher als geplant, wenn man in diesem und dem nächsten Jahr im Sommer bauen darf. Dafür dürfte es aber in Wörishofens guter Stube, in der Fußgängerzone Kneippstraße, laut werden.

Bad Wörishofens Innenstadt ist geprägt von großen Gebäuden und noch grozügigeren Bauten, die so schon zu Pfarrer Kneipps Zeiten entstanden, man denke nur an das Sebastianeum. Unmittelbar daneben möchte Willi Schmeh und die BiNova das neue Kreuzerareal hochziehen, ein ähnlich imposanter Bau wie die umgebenden Gebäude. Die Krux: während man vor 100 Jahren nicht darüber nachdachte, dass durch den Bau die Kurgäste beeinträchtigt werden könnten, gilt heute, die Kurruhe bloß nicht zu stören. Vielleicht machte aber auch die Art des Bauens vor 100 oder 150 Jahren keine solche Lärmschutzverordnung nötig, wurde weder mit großen Baggern in die Tiefe gegraben noch mit zahlreichen Lastern das Baumaterial angekarrt. Anderes heute, bildet doch eine Tiefgarage mit Parkmöglichkeiten für Gäste wie Wörishofer die Basis des neuen Baus, dessen überirdische Erscheinung in Holzbauweise entstehen soll, wofür die Fertigteile mittels Tieflader herbeigeschafft werden sollen.



Viel hatte man in den vergangenen Monaten diskutiert über das neue Kreuzerareal, ein „ausgezeichneter“ Entwurf, den die BiNova zusammen mit der Sonthofer Baufirma Geiger realisieren will. Umso mehr überraschte der Antrag der BiNova nun den einen oder anderen Stadtrat, möchte man das Vorhaben doch möglichst schnell umsetzen, nicht zuletzt aufgrund der unwägbaren Situation auf dem Wohnungs- und Immobilienmarkt, aber auch aufgrund steigender Baukosten. So ging der Antrag dahin, zwischen Mai und Oktober auf dem Areal an der Kneippstraße weiterbauen zu dürfen, um heuer noch die zweigeschossige Tiefgarage realisieren zu können und im nächsten Jahr dann den mehrgeschossigen Hochbau. Dann, so die Aussage Willi Schmehs, könnte das Gebäude wohl schon 2025 seiner Bestimmung übergeben werden. Bei der noch vorliegenden ursprünglichen Planung hätten die Bauarbeiter im Sommer auf anderen Baustellen arbeiten sollen und wären erst im Herbst wieder in die Kneippstadt gekommen. So hätte man die diversen Bauabschnitte über vier Jahre verteilt bis 2027 umsetzen können.



Hotellerie besteht auf Einhaltung

Während der eine oder andere Stadtrat durchaus pragmatisch an das Thema heranging, war es vor allem die Hotellerie und Gastronomie, die auf die Einhaltung der bald 50 Jahre alten Immissionsschutzgesetzes drängte, glaubt man doch, dass der Lärm mehr Gäste vergraulen könnte als ein wenig einladendes Loch neben der Fußgängerzone. Und es rächte sich einmal mehr, dass der Stadtrat das Thema des Sommerbauverbotes nicht schon längst diskutiert und eine Lösung gefunden hatte, wie man aus den Worten einiger Stadträte heraushören konnte.



Wobei Stefan Welzel feststellte, dass „Kleinigkeiten“, wie etwa Überbrückung einer Mittagspause, durch die Verwaltung geregelt würden, für solche Ausnahmegenehmigungen aber der Stadtrat zuständig sei. Und man erst diskutieren könne, wenn der Antrag vorliege. Welzel hatte nach Bekanntwerden des Antrags das Gespräch mit den Nachbarn, insbesondere des Sebastianeums gesucht und eindeutige Signale erhalten.



Auf Antrag durfte Sebastian Seemüller für die Hotellerie sprechen, die eine weitere Ausnahmegenehmigung rundweg ablehnt. Die gute Stube, so Seemüller, würde beeinträchtigt, liegen doch in einem Umkreis von 200 Metern um die Baustelle ein halbes Dutzend Kurbetriebe sowie die Musikmuschel, wo im Sommer Konzerte zu Gehör gebracht werden. Und die vorgebrachten Argumente des Bauwerbers seien alle wirtschaftlicher Natur, kritisierte Seemüller. Man dürfe die Signalwirkung für zukünftige Projekte nicht vergessen, den Atomschutzbunker bzw. die Tiefgarage unter dem Kurhaus habe man 1986 ebenfalls im Winter errichtet. „Dieser Antrag macht traurig“, brachte er die Unzufriedenheit der Gastgeber zum Ausdruck.



Demgegenüber aber hatte einer der unmittelbaren Nachbarn und kurrelevanten Einrichtungen, das Sebastianeum in Person der ärztlichen Leitung, Frau Dr. Liebig-Hörl betont, man begrüße die vorfristige Fertigstellung. So habe er von ihr folgende Erklärung erhalten, sagte Welzel: „Nach interner Rücksprache spricht von Seiten des Sebastianeums nichts dagegen, dass die Bautätigkeit ohne Unterbrechung durchgeführt werden kann. Eine geplante Fertigstellung Ende 2024 ist sehr zu begrüßen“, so Liebig-Hörl.



Seitens der CSU-Fraktion betonte Michaela Bahle-Schmid, dass es gut sei, dass es die Immissionsschutzverordnung gebe, so könne man steuernd eingreifen. Aber sie merkte auch an, dass man in den Gast nicht reinschauen könne, also auch nicht wisse, was diesen verärgere und fernbleiben lasse oder ob der Bau, so er schnell realisiert wird, nicht stört. Dabei griff sie das Angebot Willi Schmehs auf, der ein Informationsportal aufsetzen möchte, in dem rechtzeitig im Vorfeld vor lärmintensiven Maßnahmen „gewarnt“ wird. Dann sei beispielsweise auch die Kurmusik in der Lage, „umzuziehen“, etwa ins Kurtheater oder an andere Stellen.



Generell aber war man sich einig, dass ein Nebeneinander von lärmintensiven Baumaßnahmen und kulturellen Ereignissen möglich sei. Mit dem Hinweis, dass man sich nun aber in irgendeiner Form mit der Lärmschutzverordnung auseinandersetzen müsse, im Gespräch war bereits eine Abschaffung, wie Thomas Vögele erinnerte, forderte der eine oder andere Stadtrat einfach auch mehr Kreativität, um eine schnellere Fertigstellung in Einklang zu bringen mit den Vorgaben. Ottilia Trommer etwa merkte an, wie auch Alexandra Wiedemann, dass eine schnelle Fertigstellung, insbesondere unter dem Gesichtspunkt der Geschäfte, gut wäre: „Je eher, desto besser“. So einigten sich die Räte auf einen Kompromiss, der eine vorfristige Fertigstellung erlauben dürfte.

Ein Kompromiss

Heuer darf also auch im Sommer, unter Einhaltung bestimmter Maßgaben, weitergebaut werden bis einschließlich 31. Mai 2024. Dann sollte der Großteil der Fassade stehen, die als zusätzlicher Lärmschutz fungiert. Und man könnte zu gegebener Zeit über einen weiteren Antrag abstimmen, der auch eine Ausnahme für 2024 erlaubt. Dann allerdings wohl ohne das Wohlwollen und die Stimme Doris Hofers, die diesen Kompromiss nur unter der Voraussetzung zugestimmt hatte, dass die Arbeiten 2024 ab dem 1. Juni bis in den Herbst hinein, ruhen sollen.