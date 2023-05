Bad Wörishofen: Stadtrat lehnt Ausnahme von Sommerbauverbot diesmal ab

Von: Oliver Sommer

Bad Wörishofen - Wenn ein Häuslebauer nasse Füße bekommt, weil er es nicht rechtzeitig vor dem Sommerbauverbot schafft, die Fallrohre an die Entwässerung anzuschließen, dann ist es sein Privatvergnügen. Jedenfalls konnte Jürgen Tiemann von der SPD kein öffentliches Interesse daran erkennen, dass Bauherrn noch ein paar Tage Zeit benötigen, um ihren Rohbau heil über den Sommer zu bekommen.

Hatten die Stadträte zuletzt immer wieder Ausnahmen von der Immissionsschutzverordnung genehmigt, wenn die Bauträger ihr Anliegen entsprechend zu formulieren wissen, so schmetterten sie nun zwei Anträge für Ausnahmen vom Sommerbauverbot mehrheitlich ab.

Da ist zum einen die Firma Hubert Schmid, die an der Hahnfeldstraße 23 ein Gebäude errichtet. Wie es in der Problembeschreibung des Antrags heißt, sollte die „Gebäudehülle“ bis Ende April dieses Jahres inklusive Dachflächen, Regenrinnen und Fallrohren fertiggestellt sein. Der Anschluss der Fallrohre an die Rigole, mit Hilfe derer das Regenwasser im Boden versickert wird, ist allerdings erst nach Abbau des Baugerüstes möglich. Geplant war der Abbau des Gerüstes in der letzten April-Woche, sodass mit dem Bau der Versicherungsanlage erst im Mai begonnen werden könne, so der Antragsteller.

Sollte die Dachentwässerung nicht ordentlich abfließen, ist eine Überflutung des Gebäudes bei Starkregen wahrscheinlich, heißt es weiter. Man wolle, gibt die Baufirma an, mit einem drei Mann starken Team die Rigole herstellen, es gebe keinen Kranbetrieb und auch keine Betonbauarbeiten sowie laute Schneidemaschinen. Die Arbeiten würden im Vergleich zu den bisherigen Arbeiten kaum auffallen. Ebenfalls ein Witterungsproblem hat die i+R Deutsche Immobilien GmbH, weshalb sie für ihren Bau an der Oberen Mühlstraße ebenfalls eine Ausnahmegenehmigung beantragt hatte. Dort steht die Gebäudehülle, allerdings habe man aufgrund der Witterung bislang keinen Verputz auftragen können. Würde man warten, bis das Sommerbauverbot Ende Oktober vorbei ist, lägen die Temperaturen wieder in einem Bereich, der die Putzarbeiten verbiete, weil die aufgetragene Masse nicht mehr abbinden könne. Mann sei bemüht, die Bauzeit so kurz wie möglich zu halten, weshalb auch die i+R GmbH, ebenso wie die Firma Hubert Schmid eine Ausnahme vom Sommerbauverbot beantragt hatte und über den 30. April hinaus und nur im Mai weiterbauen zu dürfen.



Zuletzt hatte der Stadtrat einem ähnlichen Ansinnen der Wohnungsbaugenossenschaft stattgegeben, die auch in der Hahnenfeldstraße baut. Auch weitere Firmen, die am Löwenbrauareal sowie im Kreuzer-Areal zugange sind, wurde genehmigt, trotz engerer Kurzone im Sommer weiterbauen zu dürfen. Dort, wie auch beim Parkhaus an der Promenade wollte Jürgen Thiemann noch ein öffentliches Interesse erkennen, was er den Bauwerbern nun aber, trotz gut begründeter Anträge, nicht zugestehen wollte. „Wer hat denn ein Interesse daran, dass die Arbeiten dort weitergeführt werden“, wollte er wörtlich wissen. Demgegenüber merkte die Fraktionssprecherin der Generation Fortschritt, Christin Huber an, es sei schwer, dem Bürger zu vermitteln, warum das eine Unternehmen bauen dürfe und das andere nicht. Es fehlten eindeutige Richtlinien, so ihre Meinung. Andreas Letang vom Ordnungsamt meinte dazu, es sei an den Stadträten, diese Ausnahmen zu beschließen und dafür gebe es nun mal keine Richtlinien. Einen entsprechenden Katalog könnten die Bauwerber einklagen, so Letang.



Mehrfach schon hatten einzelne Stadträte angeregt, die Immissionsschutzverordnung zu lockern oder zu ändern bzw. abzuschaffen, nachdem man immer wieder über Ausnahmen diskutieren müsse. Gerade diese Diskussion aber mache die Verordnung nötig, so die Auffassung anderer Stadträte, damit man mitreden könne bei den Bauvorhaben. Das Argument der Sicherheit, insbesondere beim Thema Regenwasser wollten die Räte nicht gelten lassen, so wurde dieser Antrag mit den Stimmen der SPD und ÖDP, der Generation Fortschritt sowie der Grünen abgelehnt, beim zweiten Antrag schlossen sich auch die Freien Wähler der Ablehnung an.