Bad Wörishofen sucht ein Christkind

Das Christkind auf dem Weihnachtsmarkt. © Kur- und Tourismusbetrieb

Bad Wörishofen – Bis die Advents- und Weihnachtszeit beginnt, dauert es noch eine ganze Weile. Eine zentrale Rollenbesetzung gilt es aber schon zeitnah zu klären: die des Bad Wörishofer Christkindes. Der Kur- und Tourismusbetrieb hat zuletzt einen Aufruf gestartet und den Bewerbungszeitraum eröffnet.

Im Veranstaltungsbüro laufen die Vorbereitungen für den diesjährigen Weihnachtsmarkt am und im Kurhaus bereits auf Hochtouren. Vieles gibt es im Vorfeld zu organisieren, bis der beliebte Kneippstädter Weihnachtsmarkt nach zwei Jahren Corona-Zwangspause am Samstag, 4. Dezember, endlich wieder seine Pforten für Besucher öffnen kann.



In den Jahren zuvor hatte immer wieder ein Christkind den Weihnachtsmarkt mit seinen Auftritten umrahmt. „In diesem Jahr möchten wir ein neues Christkind finden, das diese besondere Aufgabe genauso toll wie die bisherigen Christkinder übernehmen kann“, erklärt ­Daniela Böhm vom Veranstaltungsbüro. Wer das neue Bad Wörishofer Christkind werden möchte, sollte folgende Voraussetzungen erfüllen: Das Christkind sollte im Gemeindegebiet Bad Wörishofen wohnen und etwa zwischen 10 und 16 Jahren alt sein. Einen Text auswendig zu lernen und möglichst verständlich vor Publikum vorzutragen, ist für den Kur- und Tourismusbetrieb ebenfalls Teil des Anforderungsprofils.

Der Job: Das Christkind darf den Weihnachtsmarkt am 4. Dezember eröffnen und am Donnerstag, 22. Dezember, als Glücksfee die Gewinner des Weihnachtsgewinnspiels ermitteln. Das Christkind-Kostüm wird bereitgestellt.



So kann man sich als Christkind bewerben

Bewerben kann man sich mit Steckbrief (Name, Geburtsdatum, Wohnort) und Foto bis spätestens Montag, 31. Oktober, beim Veranstaltungsbüro des Kur- und Tourismusbetriebes (Luitpold-Leusser-Platz 2, 86825 Bad Wörishofen) oder per E-Mail an veranstaltung@badwoerishofen.de. Rückfragen beantwortet Daniela Böhm vom Veranstaltungsbüro unter Tel. 08247/9933-23.