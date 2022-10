Bad Wörishofen: Traditionelle Hubertuswoche startet am Samstag

Die BJV Kreisgruppe Unterallgäu-Mindelheim. © Kur- und Tourismusbetrieb

Bad Wörishofen – Der Herbst gilt als eine der schönsten Jahreszeiten für Naturliebhaber und Feinschmecker. Auch Wiesen und Waldgebiete rund um Bad Wörishofen machen das Allgäu zu einem Paradies für Wild. Ein besonderes Highlight im Wörishofer Eventkalender im Oktober ist auch heuer die traditionelle Hubertuswoche.

Eine Woche lang, vom 8. bis 16. Oktober, stehen die Jagd, das Wild sowie die heimische Natur mit ihrer Tier- und Pflanzenwelt im Mittelpunkt. Gestartet wird die Hubertuswoche mit der Hubertusmesse am Samstag, 8. Oktober, in der Stadtpfarrkirche St. Justina.



Der Kur- und Tourismusbetrieb hat in Zusammenarbeit mit dem Bayerischen Jagdverband BJV (Kreisgruppe Unterallgäu/Mindelheim) ein abwechslungsreiches Programm mit Angeboten und Veranstaltungen zusammengestellt. Neben einer Radtour mit Besichtigung der Fischzucht Schmiddunser, einer Exkursion mit dem Förster oder Jäger durch den Wald und dem Kneippheilkräuter-Vortrag von Karin Bendlin gibt es weitere Angebote.



So wird zum ersten Mal in die Hubertuswoche das „Waldbaden“ zur Stärkung des Immunsystems im frisch zertifizierten Bad Wörishofener Heilwald integriert. Beim Waldbaden wird tief durchgeatmet und in die besondere Energie des Waldes eingetaucht. Wen es nach draußen zieht, der kann auf einer Wanderung die NaturErlebnisRoute Buntspecht & Co. entdecken. Die Jagd- und Alphorn­bläser laden zweimal zum Konzert ein.



Abgerundet wird das Programm durch die Gastronomie. Ab Oktober stehen auf den Speisekarten der Restaurants in Bad Wörishofen verschiedene Wildspezialitäten.



Für die Veranstaltungen sind zum Teil Voranmeldungen über die Gäste-Information nötig.

Ausstellung „Unsere Wildtiere“

Im Foyer des Kurhauses gibt es im Rahmen der Hubertuswoche die Ausstellung „Unsere Wildtiere“ zu bewundern. Die Ausstellung bietet Jung und Alt einen Einblick in die heimische Tier- und Pflanzenwelt. Diese kann zu den Öffnungszeiten des Kurhauses (täglich von 9.30 bis 18 Uhr) besucht werden.

Das Programm im Überblick:

• Samstag, 8. Oktober:

13.45 Uhr: Waldbaden zur Stärkung des Immunsystems, Treffpunkt: Parkplatz „Versunkenes Schloss“ *.

17 Uhr: Hubertusmesse mit Jagdhornbläsern, St. Justina.

• Sonntag, 9. Oktober:

15 Uhr: Konzert der Alphornbläser (ca. 1 Std.), Musik-Pavillon (bei schlechtem Wetter im Kurhaus).

• Montag, 10. Oktober:

14 Uhr: Wanderung auf der NaturErlebnisroute Buntspecht & Co. (ca. 5-6 km), Treffpunkt: Steinbrunnen am Kurhaus, Bonifaz-Reile-Weg*.

18.30 Uhr: Offizielle Eröffnung der Ausstellung „Unsere Wildtiere“, Kurhaus-Foyer.

• Dienstag, 11. Oktober:

14 Uhr: Exkursion „Mit dem Jäger durch den Bad Wörishofener Wald“ (ca. 3 km), Treffpunkt: Parkplatz Restaurant Jagdhäusle* (Teilnehmeranzahl max. 20 Personen).

• Mittwoch, 12. Oktober:

14 Uhr: Kräutervortrag mit Karin Bendlin, Kurhaus Seminarraum OG*.

• Donnerstag, 13. Oktober:

14 Uhr: Exkursion „Mit dem Förster durch den Bad Wörishofener Wald“ (ca. 3 km), Treffpunkt: Parkplatz Restaurant Jagdhäusle*.

• Freitag, 14. Oktober:

14 Uhr: Radtour mit Besichtigung der Fischzucht Schmiddunser (ca. 8-10 km), Treffpunkt: Rathaus, Bgm.-Ledermann-Straße 1 (nur bei trockener Witterung)*.

• Samstag, 15. Oktober:

13.45 Uhr: Waldbaden zur Stärkung des Immunsystems, Treffpunkt: Parkplatz „Versunkenes Schloss“. *

15 Uhr: Jagdhundeschau (nur bei trockener Witterung), Kurhaus Musik-Pavillon.

• Sonntag, 16. Oktober:

15 Uhr: Konzert der Jagdhornbläser (ca. 1 Std.), Musik-Pavillon (bei schlechtem Wetter im Kurhaus).

* Eine Anmeldung an der Gäste-Information unter 08247 9933-55/-56 ist erforderlich!