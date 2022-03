Bad Wörishofen tritt Friedensinitiative „Mayors for Piece“ bei

Von: Oliver Sommer

Teilen

Die Hilfsbereitschaft und Anteilnahme für die Ukraine ist in Deutschland groß in diesen Tagen - auch in Bad Wörishofen. © Young/dpa

Bad Wörishofen – In der jüngsten Stadtratssitzung haben ist die Stadt Bad Wörishofen bzw. Bürgermeister Stefan Welzel der Initiative „Mayors for Peace“ beigetreten. Angesichts der aktuellen Situation, Bürgermeister Welzel erinnerte an die Ereignisse in der Ukraine, ging es um Akuthilfe für Flüchtlinge vor Ort, Spendenaktionen und die notwendige Infrastruktur zur Aufnahme vom Menschen im Unterallgäu.

Mayors for Peace, wörtlich die Bürgermeister für den Frieden, ist eine Initiative des damaligen Bürgermeisters von Hiroshima. Im Zweiten Weltkrieg testeten die Amerikaner in in den beiden japanischen Städten Nagasaki und Hiroshima die Auswirkungen einer Atomwaffenexplosion und versuchten mit dem Abwurf der Bomben die japanische Regierung zur Kapitulation zu zwingen. Knapp 40 Jahre später gründete Takeshi Araki die mittlerweile international aktive Organisation, die sich der Friedensarbeit, vor allem auch der atomaren Abrüstung verschrieben hat; die Organisation feiert heuer ihr 40-jähriges Bestehen.

In Deutschland ist die niedersächsische Landeshauptstadt die führende Stadt aller Mitgliedsgemeinden, die Mayors für Peace beigetreten sind. Allein in Europa gehören der Organisation mehr als 3.000 Kommunen in 40 Ländern an, in der Ukraine und Russland sind es zusammen über 70 Städte wie Kyiv, Odessa sowie die russische Hauptstadt Moskau und St Petersburg. Der Wunsch nach einer friedlichen Welt verbinde alle Mitglieder, heißt es auf der Homepage Hannovers zum Thema Mayors for Peace. Dort werden auch zahlreiche Aktionen koordiniert, die nun auch in Bad Wörishofen angelaufen sind. In eigenen Worten ging Stefan Welzel auf die aktuelle Situation aufgrund der vorliegenden Informationen aus der Ukraine ein. Es gehe um Hilfe und Unterstützung vor Ort, so der Bürgermeister weiter, man habe in der Kneippstadt Sachspenden gesammelt und auch diverse Benefizaktionen gestartet, insbesondere erwähnte das Stadtoberhaupt die des Eishockeyvereins EVB. Wichtig sei nun auch, die Infrastruktur im Unterallgäu zu schaffen, um hier geflüchtete Menschen aufnehmen und unterbringen zu können.

Schon vor geraumer Zeit hatte das Landratsamt in den Kommunen nach freien Unterkunftsmöglichkeiten angefragt. Insbesondere mahnte Stefan Welzel, dass die Politik Akzente setzen müsste. In einem Aufruf forderte Welzel auch weitere Kommunen auf, es dem Beispiel Wörishofens gleichzutun und der Organisation beizutreten.