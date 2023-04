Bad Wörishofen verabschiedet Haushalt, der nicht allen gefällt

Von: Oliver Sommer

Der Rekordhaushalt der Kneippstadt wurde nun verabschiedet. © Julia Boecken

Bad Wörishofen - Der Stadtrat Bad Wörishofens hat mit einer deutlichen Stimmenmehrheit den Haushalt verabschiedet. Reichlich Kritik gab es trotzdem.

Mit 17 Stimmen und vier Gegenstimmen (FW) votierten die Räte für den vorgelegten Entwurf, der eine mögliche Verschuldung von bis zu 27 Millionen Euro bis Ende des Jahres beinhaltet sowie Personalkosten, inklusive Versorgungsaufwendungen, von über 14 Millionen Euro und geplante Investitionen von mehr als 15 Millionen Euro vorsieht. Lob gab es von den Stadträten für die Kämmerei, Kritik gab es am Rathaus in Person des Bürgermeisters.

Zwei Stadtratssitzungen hatte Patrick Marxer aufgewendet, um den Haushaltsentwurf für dieses Jahr zu erklären und mögliche Vorschläge noch in den Entwurf mit aufnehmen zu können. Wie berichtet gab es in Folge der Vorstellung Mitte März heftige Diskussionen, wie es etwa mit dem Dorfgemeinschaftshaus in Schlingen weitergehen und ob man sich dieses mit geschätzten Kosten von über vier Millionen Euro überhaupt leisten könne. So wurde Patrick Marxer denn auch nicht müde zu betonen, dass die Kosten für das Dorfgemeinschaftshaus im Haushalt drin seien und auch drin blieben, wie auch Michaela Bahle Schmidt unterstrich; die dritte Bürgermeisterin und ehemalige Finanzreferentin hatte die Kämmerei persönlich beim Haushalt unterstützt.



Während sich Ludwig Filser (ÖDP) wünschte, dass das Vorhaben nicht zum Wahlkampfthema werden möge, merkte Bahle-Schmid an, dass man dafür allerdings noch sehr dicke Bretter werde bohren müssen, um das Projekt umzusetzen. Sie gestand, „ein Fan des diesjährigen Haushalts“ zu sein, der ausgeglichen ist, wie sie anmerkte.

Investitionsstau

Am Ende habe sich alles sehr gut zusammengefügt. Kritisch ging sie auf Anmerkungen seitens der Freien Wähler ein und meinte, man könne nicht immer nur an der Gebührenschraube drehen und müsse vor allem den Investitions­stau der 2010er Jahre nun mutig angehen.



Ähnlich hatten sich zuvor schon die Fraktionsvorsitzenden der Generation Fortschritt Christin Huber und der Grünen sowie als Sprecherin für die ÖDP und die SPD Doris Hofer geäußert. Seitens der Generation Fortschritt wünschte sich deren Sprecherin, man solle für den nächsten Haushaltsentwurf 2024 das Thema Budgetierung endlich angehen und mit Blick auf den Rathauschef, dieser solle doch der Kämmerei diesbezüglich freie Hand lassen.

Fehlende Konzepte

Kritik äußerte Huber an den geplanten Gebührenerhöhungen und an den fehlenden Konzepten bei den Investitionen, etwa bei den Kindergärten, der Schulerweiterung und der Park­raumbewirtschaftung. Ihr Fazit lautete, dass man einmal mehr zahlreiche Themen nicht bearbeitet habe, die ihre Fraktion schon vor einem Jahr angeregt oder beanstandet hatte.



Hofer erinnerte an einen „furiosen Endspurt“ beim Thema Haushalt, bei dem man heuer nicht den dicken roten Stift gezückt habe. Ein Haushalt solle einen Plan der Möglichkeiten für die Stadt zeigen, somit sei der diesjährige Haushalt ein Bild der Zukunft Bad Wörishofens, so Hofer. Er entwickle begonnene Projekte weiter und schaffe in Teilen Klarheit. Ein Konzept vermisse sie auch für die Erweiterung der Grund- und Mittelschule. Man könne das Thema Wärmeversorgung in diesem Zusammenhang ebenso angehen wie einen ökologischen Hochwasserschutz. Zum Thema Dorfgemeinschaftshaus meinte sie, man unterstütze das Projekt, „aber nicht um jeden Preis in Euro“.



Welzels Amtsvorgänger nutzte sein Resümee für einen Angriff auf den Bürgermeister. Man verweigere ihm die Akteneinsicht hinsichtlich der Haushaltsgenehmigung, kritisierte Paul Gruschka und monierte, man sei mit den Jahresrechnungen noch immer im Rückstand.

Hebesatz zu niedrig?

Vor allem nutzte Gruschka seine Redezeit für den aus seiner Sicht viel zu niedrigen Gewerbesteuerhebesatz. Während seiner Amtszeit habe der Stadtrat die Zustimmung zur Anhebung verweigert und auch jetzt würde sie ihre Möglichkeiten, Einnahmen zu generieren, nicht ausschöpfen. So seien die Schlüsselzuweisungen, die die Stadt erhält, mehr ein Zeichen der Schwäche, glaubt Gruschka, der Stefan Welzel bezichtigte, unhaltbare Wahlversprechen gemacht zu haben. Der Frust der Schlingener sei verständlich angesichts von Ausgaben, die durch die Decke schießen. Aussagen, die der derart attackierte nicht auf sich sitzen lassen wollte und anmerkte, dass man innerhalb herausfordernder Rahmenbedingungen agiere. Mit Blick auf die Ausgaben wolle man heuer vieles auf den Weg bringen, aber nicht alles, was im Haushalt drin stehe, so Welzel. Deshalb auch werde man weniger ausgeben und entsprechend weniger Schulden machen. Er wisse aus Gesprächen mit Amtskollegen, dass es mittlerweile in vielen Kommunen ähnlich aussehe, auch was das Thema Stellenplan bzw. fehlende Mitarbeiter angeht. Es gebe diesbezüglich viel zu sagen, nun wolle man aber die Bremsen lösen und „Gas geben“.