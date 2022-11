Es geht um die Menschen!

Bad Wörishofen: Verein für ambulante Krankenpflege wird 110 Jahre

Von: Klaus D. Treude

Teilen

Auch Bayerns Gesundheitsminister Klaus Holetschek (links), der selbst Mitglied im Bad Wörishofer Krankenpflegeverein ist, war zu dem Festakt gekommen. Er dankte den Pflegekräften für ihr außergewöhnliches Engagement und will sich für neue Strukturen in der Pflege einsetzen. Dazu müsse auch die Pflegeversicherung auf feste Beine gestellt werden. © Treude

Bad Wörishofen – 1912 wurde der „Verein für ambulante Krankenpflege zu Bad Wörishofen“ gegründet, am vergangenen Wochenende feierte er im Kurhaus mit Vertretern der Geistlichkeit, Politik, geladenen Gästen, Kooperationspartnern, Mitgliedern, aktiven haupt- und ehrenamtlichen sowie ehemaligen Mitarbeitern, Gönnern sowie Vertretern von Caritas und Diakonieverein das 110-jährige Bestehen mit einem Festakt.

In seiner Festrede dankte Bayerns Gesundheitsminister Klaus Holetschek – seit vielen Jahren Mitglied im Wörishofer Krankenpflegeverein – den Pflegekräften für ihr außerordentliches Engagement, häufig unter Zurückstellung persönlicher Interessen, und setzte sich vehement für neue Strukturen in der Pflege ein. Für die anspruchsvolle, herrliche musikalische Gestaltung hatte man Ami und Wally Warning gewinnen können.

Pflege immer im Fokus

Die Pflege, so Holetschek, stehe trotz aller Aufgaben, die aktuelle Krisen mit sich brächten, immer im Fokus. Sie sei wichtig für die Menschen und man müsse sie gemeinsam erbringen. Mit den Worten „Wenn wir jetzt nicht die richtigen Weichen stellen, stehen wir vor einer humanitären Katastrophe, weil Menschen fehlen für die Aufgabe!“ umriss Holetschek die Herausforderung. „Wir brauchen eine große Pflegereform! Die Pflegeversicherung muss auf feste Beine gestellt, die Arbeitsbedingungen in der Pflege deutlich verbessert werden.“ Man müsse die Abwanderung von Pflegepersonal wegen besserer Bezahlung verhindern. Er wisse, dass alles nur auf Kante genäht sei und kenne die Schwierigkeiten, die durch aktuelle Probleme – Stichwort: Energiekrise – noch verschärft würden.



Durch eigene Anschauung – als Praktikant in der ambulanten Pflege – habe er gelernt, wie wichtig es sei, den Patienten neben der medizinischen Versorgung auch „ein paar Minuten Zeit, ein gutes Wort“ zu schenken, sich trotz allen Drucks liebevoll um sie zu kümmern. „Jede Anwendung ist eine Zuwendung“, habe Schwester Johanna sehr treffend gesagt, „und jede Zuwendung eine Anwendung.“ Er beobachte die Ökonomisierung des Pflegesystems, „dabei geht es doch um den Menschen“, so der Minister. Der Staat müsse mehr Geld in die Pflege geben, aber „Pflege ist eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe!“ Man müsse die Arbeitsbedingungen in der Pflege verbessern, die Gehaltsstrukturen anpassen, ja, es brauche bezahlbaren Wohnraum für Pflegekräfte und Priorität bei der Vergabe von Kinderbetreuungsplätzen. Zu hinterfragen sei auch die Bürokratie, Regulierung und Sanktionierung in der Pflege. Holetschek: „Wir müssen das System völlig neu denken! Ansonsten werden wir an einen Punkt kommen, wo bestimmte Dinge einfach nicht mehr funktionieren!“ Er plädiere sehr dafür, denen zu vertrauen, die die Sachkunde haben, und nicht Misstrauen zum ersten Tatbestand zu machen. Holetschek verwies auf das Programm „Gute Pflege. Daheim in Bayern“, das der Freistaat aufgelegt habe. Dieses Daheimsein sei essentiell für die Menschen. Pflege solle regional in Verbindung mit den Kommunen, den Pflegediensten, den Angehörigen und den Ehrenamtlichen – die unglaublich viel leisten – organisiert werden. Er glaube fest daran, dass es gelingt, gute Pflege in den eigenen vier Wänden und – wenn es keine andere Möglichkeit gibt, auch in stationären Einrichtungen – zu organisieren. In diesem Zusammenhang wiederholte er seine Forderung auf Zahlung eines „Pflegezeitgeldes“ analog zum „Elternzeitgeld“.

Es geht um die Menschen!

Der Freistaat werde das Thema Pflege auch weiterhin ganz oben auf der politischen Agenda haben. Man nehme 100 Millionen Euro in die Hand, um die neuen Strukturen einzuziehen. Holetschek: „Die Pflege wird uns auf jeden Fall weiter beschäftigen!“ Nur gemeinsam werde man weiterkommen. Mit den Worten „Sie machen gute Arbeit, Pfarrer Kneipp wäre stolz auf Sie!“ leitete der Gesundheitsminister das Ende seiner Rede ein. Er ermunterte den Verein, auf dem beschrittenen Weg weiterzugehen. Er selbst werde sich mit all seinen Mitteln dem „essentiellen“ Thema Pflege widmen. Noch einmal betonte er: „Es geht um die Menschen! Um ihre Verletzlichkeit, ihre Unterstützung und um ihre Würde! Menschen dürfen sich nicht nutzlos oder überflüssig fühlen am Ende ihres Lebens.“



Fünf verdiente Pflegefachkräfte durften sich anschließend über die Verleihung der „Florence Nightingale“-Gedenkmünze freuen, die Holetschek anlässlich des 200. Geburtstages der starken Pionierin der Krankenpflege anfertigen ließ.



Wunsch nach möglichst langer Pflege zu Hause

Auch Bad Wörishofens Erster Bürgermeister Stefan Welzel dankte den Pflegefachkräften für ihren „sehr, sehr wertvollen Dienst am Nächsten“. Der Wörishofer Verein für ambulante Krankenpflege setze sich seit jeher für das Leitbild der Würde des Menschen ein. Gerade im Alter sei es wichtig, menschenwürdig zu leben. Möglichst lange zu Hause in den eigenen vier Wänden leben zu können, sei unbezahlbar. Der Verein sei ein ganz wesentlicher Baustein dafür, dass das auch gelänge.

Gewaltiges Portfolio

Landrat Alex Eder dankte dem Verein für seine „umfassenden Leistungen“, nicht nur für jene direkt am Menschen, sondern auch für alles, was dazugehöre. „Sie sind definitiv kein Pflegefall“, stellte er mit Blick auf den Verein fest, „Ihr Portfolio ist gewaltig. Sie sind absolut ein sozialer Vorzeigeverein!“ Wie Holetschek sehe er das Thema Pflege genauso hoch angesiedelt wie den Klimawandel. Pflege gehe uns alle an und sei ein wirklich drängendes Thema. Einerseits würden mehr Menschen immer älter, gleichzeitig nähme die Zahl potenzieller Pflegefachkräfte ab.



In einem humorvollen, immer wieder mit köstlichen Anekdoten aus der „guten alten Zeit“ gewürzten Kurzvortrag ließ Johannes Eder, Vorsitzender des Vereins, 110 Vereinsjahre Revue passieren. Dem Verein sei es wichtig, den Wörishofer Bürgern möglichst lange bezahlbares betreutes Wohnen zu ermöglichen. Derzeit würden 170 Personen ambulant gepflegt, 190 nähmen den Entlastungsdienst in Anspruch, 30 würden in der Tagespflege betreut und 100 nähmen das betreute Wohnen zu Hause in Anspruch. Zudem habe man bei der Erstellung von über tausend Betreuungsverfügungen unterstützt. Etwa 100 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter kümmern sich um die Wahrnehmung der Aufgaben. Neben tarifmäßiger Bezahlung und Zusatzleistungen biete man ein gutes Betriebsklima. Der Verein zählt derzeit 1.381 Mitglieder.