Bad Wörishofen: Verlegung der Kurkonzerte in das Evangelische Gemeindezentrum

Der Spielplan des Kurorchesters sowie der Busfahrplan sind an der Gäste-Information im Kurhaus erhältlich. © Symbolbild: Bildagentur PantherMedia / VadimVasenin

Bad Wörishofen – Von Freitag, 8. September, bis Sonntag, 1. Oktober, gilt der Sonderspielplan des Kurorchesters während des „Festivals der Nationen“.

In diesem Zeitraum finden die Kurkonzerte im Evangelischen Gemeindezentrum (Lindenweg 8) statt. Die Thermenlinie ist im Einsatz und bringt die Besucher zu den Konzerten. Der Spielplan des Kurorchesters sowie der Busfahrplan sind an der Gäste-Information im Kurhaus (Hauptstraße 16) erhältlich. Am Montag, 25. September, findet das Abendkonzert im Filmhaus Huber in der Bahnhofstraße 5a statt. Das Kurorchester spielt live zum Film „Kneipp – so sollt ihr leben!“, eine Hommage an die Kneippkur und die Stadt Bad Wörishofen.