Vier Verletzte bei Unfall auf der A96 - Verursacher hatte 1,8 Promille

Bei Bad Wörishofen hat sich am Dienstagabend ein Unfall mit zwölf beteiligten Personen ereignet. Laut Polizei wurden vier von ihnen leicht verletzt. © AOV

Bad Wörishofen - Auf der A96 (Fahrtrichtung München) hat sich am Dienstagabend kurz vor Bad Wörishofen ein Unfall ereignet, an dem drei Auto mit insgesamt zwölf Insassen beteiligt waren. Vier Menschen wurden leicht verletzt. Der Verursacher war sturzbetrunken.

Kurz nach 20 Uhr kam es auf der A96 (etwa Höhe Tricor) zu einem Auffahrunfall auf dem rechten Fahrstreifen, ein 30-Jähriger war mit dem Auto einem 34-Jährigen hinten drauf gekracht. Daraufhin schlingerten beide Autos, kollidierten jeweils mit der Mittelschutzplanke und anschließend mit der rechten Schutzplanke. Ein von hinten kommender Land Rover versuchte auszuweichen, kollidierte stattdessen aber ebenfalls mit der rechten Schutzplanke und überschlug sich schließlich.

Alle am Unfall Beteiligten wurden vorsorglich zur weiteren Überprüfung möglicher Verletzungen in umliegende Krankenhäuser gebracht. Bei vier der insgesamt zwölf Insassen stellte sich heraus, dass sie leichte Verletzungen davongetragen hatten. Die drei beteiligten Autos mit Totalschaden mussten abgeschleppt werden. An den Pkw sowie an den Leitplanken entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 60.000 Euro.

Warum dem Verursacher besonders großer Ärger droht? Im Auto des 30-Jährigen wurden mehrere leere Flaschen Alkohol gefunden. Ein vor Ort durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von über 1,8 Promille. Gegen den Mann wird nun ein Strafverfahren unter anderem wegen Gefährdung des Straßenverkehrs eingeleitet. Sein Führerschein wurde einkassiert.

Der rechte Fahrstreifen musste für die Aufnahme des Verkehrsunfalls für rund drei Stunden gesperrt werden. Kurzzeitig war die A96 in Fahrtrichtung München voll gesperrt. Die Feuerwehr sowie die Autobahnmeisterei Mindelheim waren zur Absicherung, Reinigung und Sperrung der Unfallstelle eingesetzt.