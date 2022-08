Bad Wörishofen: Dachgeschosserweiterung in der Gabelsbergerstraße abgelehnt

Von: Oliver Sommer

Anders als im Vorderhaus in der Jahnstraße, muss der hintere Gebäudeteil in der Gabelsbergerstraße noch warten. © Oliver Sommer

Bad Wörishofen – In der Gabelsbergerstraße soll ein Altbau abgerissen und durch ein Mehrfamilienhaus mit sieben Wohneinheiten und einer Tiefgarage ersetzt werden.

Der Bestandsbau gehört zu einem größeren Gebäudekomplex, der in der Hauptsache in der Jahnstraße liegt. Bislang wird der Gebäudekomplex als Bäderinstitut und für Zwecke der Krankengymnastik genutzt, in der Gabelsbergerstraße ist ein Hallenbad untergebracht. Der Bestandsbau in der Jahnstraße soll für die Wohnnutzung umgewidmet werden. Die Beschlussvorlage enthielt bereits eine Ablehnung, allerdings wird in ihr dem Bauwerber geraten, bestimmte Punkte des Bebauungsplans zu beachten. So soll die im Bebauungsplan geforderte Geschossflächenzahl eingehalten werden und eine Geschossflächenzahl von 0,8 nicht überschritten werden, es sei denn, der Bestand kann eine höhere Geschossflächenzahl nachweisen. Ferner soll die Baugrenze nicht überschritten werden und ein Abstand von mindestens 3,5 Metern zur öffentlichen Verkehrsfläche eingehalten werden. Desweiteren sollen zwei oberirdische Stellplätze für Besucher angelegt werden.



Auch wird gefordert, auf der Dachfläche eine Photovoltaikanlage zu bauen. Mit diesen Änderungen soll die Voranfrage erneut zur Beratung zugelassen werden.