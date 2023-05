Bad Wörishofen: Vorfahrt geklaut, Unfall verursacht und geflüchtet

Teilen

Gesternnacht kam es in Bad Wörishofen zu einem Unfall. Der Verursacher flüchtete. © AOV

Bad Wörishofen - Gesternnacht hat sich ein Autofahrer gleich dreier Vergehen schuldig gemacht. Die Geschädigte kam zum Glück mit leichten Verletzungen davon.

In der Nacht von Donnerstag auf Freitag nahm der Fahrer eines schwarzen Fiat 500 einer 74-jährigen Frau die Vorfahrt an der Ecke Kemptener Straße / Irsinger Straße.

Doch anstatt auszusteigen, gab der Unfallverursacher Gas und flüchtete mit seinem Fahrzeug von der Unfallstelle. Die Frau wurde nur leicht verletzt und musste daher nicht in das Krankenhaus.

An ihrem Pkw entstand jedoch ein Schaden in Höhe von circa 15.000 Euro. Hinweise auf den Verursacher richten Sie bitte an die Polizei in Bad Wörishofen unter Tel. 08247/96800.

wk