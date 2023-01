Bad Wörishofen will bis 2025 seine Beleuchtung komplett auf LED umstellen

Von: Oliver Sommer

Bis 2025 soll Bad Wörishofens Straßenbeleuchtung auf LED umgestelt sein. © wk

Schon seit geraumer Zeit sind die kommunalen Bauhöfe damit beschäftigt, die Straßenbeleuchtung auf die LED-Technik umzustellen, die einen geringeren Strombedarf verspricht und günstiger im Unterhalt sein soll. Bislang nutzten viele Kommunen aber noch ihre Vorräte an Natriumdampf- bzw. Quecksilberdampflampen. Diese so genannten NAV-, CDM-T- oder HQLLeuchtköpfe sind ab dem neuen Jahr verboten. So müssen Verwaltungen wie in Bad Wörishofen nun die noch verbliebenen alten Straßenlaternen umbauen.

Man sei durch die EU-Öko-Design-Richtlinie gezwungen, die Umstellung auf LED umzustellen, hieß es zuletzt im Stadtrat. Bislang hätten 100.000 Euro im jeweiligen Haushalt gestanden für den Umbau der Technik.

Heuer nun sollen zwei Umrüstungsschritte auf einmal vollzogen werden. Dafür gibt es sogar eine 25-Prozentige Förderung durch die Nationale Klima­initiative NKI. Rund eine Viertelmillion Euro soll es kosten, die noch verbliebenen rund 430 Leuchtköpfe zu tauschen. Wolle man das 2023 angehen, müsste zeitnah ein Antrag für die Förderung gestellt werden. Außerdem liegen die Lieferzeiten für die Leuchtmittel derzeit bei rund einem halben Jahr, so die Prognose im Stadtrat.



Den Umbau dürfen allerdings die Stadtwerke Bad Wörishofen nicht selbst vornehmen, dafür muss eine Spezialfirma beauftragt werden. Selbst dann aber komme man günstiger weg dank der Förderung. Bis 2025 soll dann die gesamte Straßenbeleuchtung auf LED umgestellt sein. Der Stadtrat stimmte zu.